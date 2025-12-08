În ultimii doi ani, constructorii au dezgropat 456 de cadavre

Presa mexicană a dezvăluit că s-au găsit rămășițele a 456 de cadavre, în gropi comune aflate în apropierea stadionului Akron din orașul Zapopan, statul Jalisco, casa echipei Chivas de Guadalajara. Înfricoșătoarea descoperire a fost făcută pe parcursul a doi ani, în timpul lucrărilor de îmbunătățire a infrastructurii.



Arena ar trebui să găzduiască patru meciuri din faza grupelor la CM 2026, respectiv Coreea de Sud - Cehia/ Danemarca/ Irlanda, Macedonia de Nord (11 iunie), Mexic - Coreea de Sud (18 iunie), Uruguay - Spania (26 iunie) și Columbia - RD Congo/ Noua Caledonie / Jamaica (23 iunie).



Deși ultima descoperirea a fost făcută în luna septembrie, jurnaliștii scriu că informația a fost ținută secretă de forțele de ordine și oficiali locali, pentru ca locația să nu fie scoasă de pe lista orașelor-gazdă ale Mondialului.



Recent, Donald Trump a amenințat că va forța mutarea meciurilor de pe stadioane din orașe conduse de rivali democrați, pe care îi consideră prea concilianți în privința chestiunilor de siguranță publică și combatere a infracționalității. În această situație se găsesc New York, Kansas City, Atlanta, Los Angeles, Philadelphia, Seattle și Boston.



În zonă activează temutul Cartel de Jalisco Nueva Generation

Zona este cunoscută ca una dintre cele mai periculoase din lume, fiind fieful Cartel de Jalisco Nueva Generation (CJNG), fondat în Guadalajara, în 2009, ca urmaș al organizației criminale Milenio Cartel. Printre rivalii săi se găsesc cartelurilor Sinaloa, Tijuana, Los Viagras, La Resistencia, La Familia Michoacana, CDN, Los Zetas, Los Chapos sau Nueva Plaza.



CJNG ar avea până la 35.000 de membri și ar desfășura acțivității ilegale, precum trafic de droguri, de arme și de persoane, crime la comandă, răpiri, tortură, extorcare, criminalitate cibernetică, furt de petrol, agresiune și prostituție.



Recent, clanul interlop din Jalisco a fost declarat organizație teroristă de către administrația Trump, iar guvernul federal din Mexico City a lansat un "război contra drogurilor" și terorii impuse de cartelurile mexicane, care ar fi cauzat peste 130.000 de dispariții la nivel național.

Foto - Getty Images

