Darren Cahill, PRIMUL INTERVIU dupa despartirea de Simona Halep! Dezvaluiri interesante din perioada petrecuta alaturi de romanca

Darren Cahill a anuntat ca pune capat colaborarii cu Simona Halep.

Antrenorul australian nu va mai continua sa lucreze cu liderul mondial, invocand motive personale.

Darren Cahill a oferit un interviu pentru WTA, in care a vorbit despre cele mai frumoase momente petrecute alaturi de Simona Halep in cei patru ani de colaborare.

"Cel mai bun meci al Simonei Halep? E greu sa trecem cu vederea finala pe care a castigat-o la Roland Garros. Simona a trebuit sa invinga acolo presiunea publicului, a asteptarilor de la ea, a faptului ca fusese in trei finale inainte, de Grand Slam, a avut sanse, dar nu a reusit sa le fructifice. A reusit sa schimbe ceva, sa castige primul ei titlu de Grand Slam. De departe acela a fost cel mai tare meci al acestui an. Am fost impreuna trei ani si jumatate, patru, a fost un roller-coaster, cu emotii si momente incredibile, dar si cu perioade grele", a marturisit Cahill.

"Presiunea pe care a avut-o pe ea a fost mare, sunt mandru ca a reusit sa se descurce pentru a castiga acel titlu de Grand Slam. Acestea sunt momentele cu care te mandresti in antrenorat. Persoana din afara terenului este mult mai buna decat orice rezultat a reusit. Lucrurile pe care voi nu le vedeti, acelea fac diferenta pentru mine", a continuat australianul.

Darren Cahill a dezvaluit si un detaliu interesant in ceea ce priveste meciurile de Fed Cup pe care le joaca Simona Halep.

"Ea nu vrea bani de la Federatia Romana pentru a juca la FedCup, le ofera bani colegilor din Romania pentru a-si sustine cheltuielile in circuit. Sponsorizeaza si o echipa de hochei pentru fete. Si pot continua. Ajuta oamenii din tara ei, stie ca este privilegiata. A muncit mult pentru toate realizarile si le merita din plin", a marturisit Cahill.

Simona Halep a lucrat timp de patru ani cu Darren Cahill, acesta din urma fiind antrenorul care a condus-o pe drumul spre primul loc in clasamentul WTA si a ajutat-o sa cucereasca primul trofeu de Grand Slam, in acest an, pe zgura de la Roland Garros.