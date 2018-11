An DE FOC pentru Halep! "Va fi asaltata, sunt adversare multe si grele!" Ce o asteapta pe Simona dupa despartirea de Darren Cahill

Simona Halep si Darren Cahill nu vor mai continua colaborarea.

Cristian Tudor Popescu a comentat, pentru PRO TV, ruptura anului in tenisul feminin si a explicat ce implicatii va avea despartirea de Darren Cahill pentru Simona Halep.

"Anul 2019 va fi foarte greu pentru Simona. Intodeauna e mai greu sa te mentii in varf decat sa urci pana acolo. Va fi asaltata. Sunt adversare multe si grele, de aceea eu sper ca Simona va gasi pe cineva care sa-i stea alaturi si sa se apropie cat de cat de prestatia profesionala si de caldura umana pe care a aratat-o Darren Cahill", este previziunea facuta de Cristian Tudor Popescu intr-o interventie pentru PRO TV.

Au inceput deja sa apara numele posibililor inlocuitori ai lui Cahill, intre care Andrei Pavel. In ceea ce priveste colaborarea cu acesta, jurnalistul este de parere ca ar fi una de bun augur pentru Simona, in conditiile in care Pavel ar reusi sa se mai impuna in fata numarului 1 mondial.

"Andrei este un foarte bun antrenor, dupa parerea mea, s-a si vazut ceea ce a reusit cu Marius Copil. Nu stiu daca va reusi sa aiba aceeasi relatie cu Simona in care va reusi sa se faca ascultat de ea. Stie ce sa ii spuna Simonei din punctul de vedere al tenisului, cat si din punct de vedere uman, deci, dupa parerea mea, ar fi oricand o solutie", a continuat acesta.

Intrebat despre o posibila colaborare intre Simona Halep si Boris Becker, Cristian Tudor Popescu a marturisit ca nu crede intr-o astfel de varianta.

"Nu cred ca Boris Becker ar avea datele umane pentru o chimie buna cu Simona. Cred ca Boris Becker poate fi un bun antrenor pentru baieti, nu cred ca pt fete nu poate sa aiba o performanta egala cu ce a realizat impreuna cu Novak Djokovic", a spus jurnalistul.