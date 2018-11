"Ar putea fi o solutie pentru Halep!" Cine ii ia locul lui Darren Cahill: "Nu e asa simplu cum pare"

Darren Cahill a anuntat despartirea de Simona Halep.

Antrenorul australian a invocat motive familiale si a pus capat colaborarii cu sportiva romanca.

Anuntul despartirii a starnit o multime de reactii. Una dintre ele vine de la presedintele Federatiei Romane de Tenis, George Cosac. Acesta a precizat si un nume al posibilului inlocuitor al lui Darren Cahill.

"Va fi o pierdere mare pentru Simona. Cei doi au facut o pereche care a dominat tenisul feminin, cu peste 52 de saptamani pe locul 1 mondial. Cu siguranta cei doi vor mai comunica. Indiferent cine va fi antrenorul Simonei Halep, ea si Darren Cahill vor pastra legatura. Cahill a fost un prieten pentru Simona.

Cahill a fost un exemplu pentru noi. Vorbea intr-un interviu despre diferenta de mentalitate dintre australieni si europeni. In australia, cand cineva de valoare are probleme, toata lumea il sustine. In Europa si in special in Romania, se asteapta un insucces pentru a-i da la temelie. Urata expresie, dar e adevarat.

Acum, sportul este foarte tacticizat. Nu poti razbate singur. Nu e asa simplu cum pare. Andrei Pavel poate fi o solutie pentru Halep. Ramane la aprecierea Simonei", a explicat George Cosac la Ora Exacta in Sport, la PRO X.