Recompensat cu 500 de franci pentru câștigarea turneului de la Roland Garros în 1970, în proba de dublu, Ion Țiriac rămâne puternic impresionat de sumele de bani care se învârt în lumea financiară a tenisului modern.

Miliardarul român crede că un factor important care conduce la îmbogățirea marilor tenismeni este numărul ridicat de ore de publicitate gratis de care aceștia beneficiază datorită duratei însemnate a partidelor de tenis.

„Când a câștigat Wimbledonul, Boris Becker a avut mai multe ore de televiziune decât președintele Americii.”

„E un sport profesionist, foarte bănos. Cei buni fac între 30-50 milioane per an. Formula 1, jucători de fotbal... nici ăia nu fac 50 de milioane pe an.

Dar Federer, care face un miliard... depinde și din ce țară ești, câte multinaționale sunt interesate. Dacă ești român, faci cam 10% din ceea ce face un englez, un american, un neamț. Dar e altceva,” a spus Ion Țiriac, în „Interviul de 10”, difuzat de PRO ARENA, motivând o posibilă explicație a diferențelor dintre veniturile încasate de Simona Halep și Emma Răducanu.

În parteneriat comercial cu Nike, Wilson, Tiffany & Co., Dior, Porsche, Evian, British Airways, Sports Direct, Vodafone și HSBC, Emma Răducanu se bucură de contracte publicitare care întrec suma de 8 milioane de lire sterline per an, pe când Simona Halep este sub contract cu Nike, Wilson, Mercedes-Benz, Hublot, dar mai ales cu parteneri din România, Dedeman, Banca Transilvania, Dorna, Rexona, Avon, Vodafone România.

„Tenisul e un sport perfect pentru publicitate și din punctul de vedere al jucătorului de tenis. Este, de departe, cel mai cunoscut atlet în lumea asta.

Camera aia care stă pe fața lui în fiecare săptămână ore și ore întregi, nu stă nici pe fața lui Messi, nici pe fața domnului David Popovici, care este un fenomen extraordinar, la vârsta la care este, dar nu e jucător de tenis. E în apă, înoată acolo, mai dă un interviu la final, dar nu e jucător de tenis.

Becker, în anul 1985, când a câștigat Wimbledonul, a avut peste 1000 de ore de televiziune pe față. Mai mult decât președintele Statelor Unite. Erau trei canale care făceau același lucru, în același timp. Ăsta este tenisul, iar cu o cameră, iei amândoi jucătorii, rachetele, mingea și publicitatea,” a explicat Ion Țiriac productivitatea financiară a jucătorilor de tenis.

Roger Federer ocupă locul 7 în clasamentul celor mai bine plătiți sportivi în 2022, în ciuda faptului că nu a jucat niciun meci oficial în circuitul ATP. $90,7 milioane este suma încasată de tenismenul elvețian retras din activitate, într-un an în care nu a fost prezent în niciun turneu ATP.