Presa de la Antipozi vorbește despre o tragere la sorți ideală, unde australienii se vor duela cu gazda SUA, Paraguay și câștigătoarea barajului european din care face parte și România. Tony Popovic, selecționerul Australiei, a primit vestea cu zâmbetul pe buze, convins că echipa sa poate face o figură frumoasă, mai ales că locul 4 din grupă se va decide între Turcia, România, Slovacia și Kosovo. Primul meci al australienilor va fi chiar împotriva echipei venite din acest baraj, pe 14 iunie, la Vancouver.



Popovic a vorbit și despre duelul cu americanii: "Sunt entuziasmat să înfruntăm SUA chiar la ei acasă, pe Lumen Field din Seattle, unul dintre cele mai zgomotoase stadioane din țară. Nu va fi la fel de dificil ca un meci împotriva unei forțe europene de top."



Aroganță din partea americanilor: "Un adversar facil"



Deși australienii sunt încrezători că au prins o grupă accesibilă, sentimentul este reciproc și în tabăra americană. Mike Grella, fost jucător în naționala SUA și actual analist pentru CBS Sports, nu s-a ferit de cuvinte și a etichetat Australia drept o "pradă ușoară", minimalizând șansele echipei lui Popovic în fața gazdelor. Duelul declarațiilor a început deja, chiar dacă până la startul Mondialului mai sunt șase luni.



"Fără să le luăm din merite celor de la Socceroos, care au fost mereu competitivi, trebuie să recunoaștem că s-au împiedicat puțin în calificări și nu au fost prea impresionanți. Este o primă echipă uimitoare pe care să o întâlnească SUA, un lay-up (n.r. - termen din baschet pentru o aruncare simplă, formalitate)", a spus Grella.

