Miliardarul Ion Țiriac separă subiectul banilor de plăcerea de a fi construit Țiriac Collection, o colecție impunătoare de mașini de lux, estimată de el însuși în jurul numărului de 350-400 de automobile.

Întrebat dacă a făcut vreodată calculul total al sumelor plătite pentru a contura această colecție, Ion Țiriac a oferit un răspuns memorabil, precizând că nu l-a efectuat, întrucât nu sunt de vânzare și nici nu îi vor rămâne lui.

„Nu am făcut calculul, pentru că e irelevant cât valorează. Nu sunt de vânzare, în primul rând, și nu îmi rămân mie, în al doilea rând. Toată lumea știe că am 83 de ani, dar e mai greu să am foarte multe speranțe să o mai duc mai departe încă 50 de ani.

Asta rămâne așa cum este, pentru copiii care vin sau pentru tinerii care cresc, pentru doritori, pentru București. Încet-încet, vin oamenii de la aeroport direct aici, să vadă colecția. E surprinzător, pentru că nu am făcut nicio publicitate, nici în oraș, nici internațional.

Oamenii au aflat de ea, iar aici înăuntru schimbăm în fiecare lună 20-30 de mașini. Ies afară unele, intră altele, iar unele suferă reconstituiri, în atelier. Realitatea însă e că astăzi nu mai sunt mecanici, așa că durează,” a explicat Ion Țiriac, în exclusivitate pentru PRO ARENA.

„Niciodată nu am fost prea bun la a selecta mașinile, financiar. Îmi plăcea sau nu îmi plăcea. Că era veche, sau că era nouă. Ce vezi în jur e rezultatul acelei plăceri, că mașina era nouă, veche sau la mijloc.

Acum 35-40 de ani am avut mai mult timp, cu una, cu două, cu nouă, cu 99, și am ajuns acum la venerabilul număr de 350-400 de mașini, câte sunt, nici nu mai știm, care sunt niște vechituri sau niște entități noi, care se fac în serii limitate și, bineînțeles, valorează mai mult decât dacă ai găsi-o pe stradă,” a dezvăluit Ion Țiriac, în „Interviul de 10”, difuzat doar la PRO ARENA.

„Am pretenția ca tot ce este aici să fie absolut funcțional. Din când în când, nu mai pornește câte una și înnebunesc. Dau afară mecanicul, mă bag pe sub ea. Tot ce este aici e absolut funcțional și mă gândesc: 'de ce dracu' m-am apucat eu la vârsta asta să fac o asemenea treabă?'”, a spus Ion Țiriac în exclusivitate pentru PRO ARENA.

„În fiecare săptămână însă am un răspuns: eu îmi aduc aici în jur de sute, până la o mie de copii. Trimit autobuze la școală, vin copiii în autobuz... îi vezi aici, cu carnețelele în mână. Vin la mine și-mi spun:

- 'Mașina asta... nu e corect ce spuneți dumneavoastră acolo. Asta a fost înscrisă în 1954, dar ea este tip '53.

- Și-l întreb: 'câți ani ai, măi, copile?'

- 12.

- Dar de unde până unde?

- Păi ne-ați spus acum două luni, iar de-atunci citesc tot timpul.

Ăsta e un lucru care nu se plătește. Probabil că am ajuns și la o vârstă la care nu mai am altele de făcut. Îți crește inima când îi vezi, iar am ajuns să fim cunoscuți și afară” a explicat Ion Țiriac, în „Interviul de 10.”