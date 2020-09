Cati bani au incasat Ion Tiriac si Ilie Nastase pentru Roland Garros 1970? Dezvaluiri halucinante facute de miliardarul roman

Ion Tiriac a dezvaluit cati bani a primit pentru Roland Garros-ul castigat in 1970 alaturi de Ilie Nastase.

La 81 de ani, Ion Tiriac gaseste timpul necesar pentru a-si impartasi cele mai interesante experiente ale tineretii. Rememorand Roland Garros-ul din 1970, a carui proba de dublu a castigat-o alaturi de Ilie Nastase, miliardarul roman si-a amintit de suma pe care a incasat-o pentru trofeul adjudecat.

"Ilie imi povestea «Cand am castigat Roland Garros, cred ca mi-au dat 12.000 de dolari». E senil! Ca nu i-a luat! A luat 2.000-3.000. Cand am castigat dublul, el minte si zice ca ne-a dat 500 de dolari. Mi-au dat mie 500 de franci, care erau 100 de dolari, dar erau alte vremuri," s-a confesat Ion Tiriac, potrivit Gazetei Sporturilor.

"Vorbeam cu Ilie si zicea ca astia nu au jumatate din viata pe care am avut-o noi. Cand am jucat Cupa Davis, bani de tren nu ne-au dat. Saptamana de dinainte jucasem si prost si nu primisem aia 50 de dolari pe care trebuia sa ii primim. Ii spuneam seara lui Nastase sa scoata banii pentru cina. Imi zicea «Bai, Tiriac, stii ca nu am». Strangeam banii. Ziceam «De cate pizze avem?». «De 5». «Cati suntem?» «12». Si aia 12 mancam alea 5 pizze si a doua zi iar ne antrenam," a povestit Ion Tiriac.

Cat despre actualitate, Ion Tiriac crede in sansele Simonei Halep la castigarea Roland Garros 2020, dar a subliniat importanta primelor tururi, in contextul in care a afirmat ca emotivitatea poate fi unul din factorii care pot diminua calitatea jocului romancei.

"Are aceleasi sanse pe care le-a avut intotdeauna. Ea poate sa castige orice turneu din lumea asta, dar, cu emotivitatea pe care o are, e greu pana se pune in miscare «masinaria», de la cap pana la picioare. Atunci, ea depinde foarte mult de primele tururi. Cum am spus, toate au aceeasi sansa in ziua de start, dar unii fac finala in prima zi si altii dupa sapte zile," a explicat Ion Tiriac pentru GSP.