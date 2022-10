Și mai tânără, și mai experimentată! Simona Halep își surclasează rivalele din WTA prin constanța incredibilă

Absentă din circuitul WTA din cauza perioadei de trei luni de recuperare impusă de medici, după dubla intervenție chirurgicală suferită la nivelul nasului, Simona Halep rămâne în top 10 WTA și continuă să fie un reper greu de atins în statisticile istorice ale circuitului WTA.

Activă în turneul WTA 1000 de la Guadalajara, bielorusa Victoria Azarenka (33 de ani), cu doi ani mai în vârstă de Simona Halep a ajuns la victoria cu numărul 179 pe tabloul principal al unei competiții de calibru WTA 1000, cea mai importantă categorie, după turneele de mare șlem.

Doar că Victoria Azarenka nu o poate depăși pe Simona Halep la acest capitol statistic nici în mai puțin probabilul caz în care s-ar impune în competiția din Mexic.

Cu 186 de succese în turneele WTA 1000, Simona Halep domină absolut numărul victoriilor adjudecate în turneele de calibru WTA 1000, demonstrând o constanță nemaiîntâlnită în istoria tenisului feminin.

Simona Halep are în palmares 24 de titluri WTA, dintre care un titlu de categorie WTA 1000 cucerit în 2022, la Toronto - primul trofeu câștigat sub comanda lui Patrick Mouratoglou.

179 - Only Simona Halep (186) has won more WTA-1000 main draw matches than Victoria Azarenka (179). Elite.@WTA @WTA_insider #GDLOPENAKRON! ???????? pic.twitter.com/Ecp6MwtdHm