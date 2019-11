SUMA FABULOASA pe care Gerard Pique o cheltuieste pentru a transforma Cupa Davis in CUPA MONDIALA de tenis 

Din articol Gerard Pique si cele 80 de milioane de dolari investite in Cupa Davis in acest an

Compania lui Gerard Pique va investi trei miliarde de dolari in urmatorii 25 de ani pentru dezvoltarea Cupei Davis.

Gerard Pique a fost promotorul schimbarii formatului competitional din Cupa Davis, iar fotbalistul Barcelonei a reusit aceasta mutare datorita puterii economice a companiei Kosmos, in cadrul careia fundasul catalanilor este actionar.

Prima editie care se foloseste de noul format nu a confirmat deocamdata, nici prin calitatea meciurilor, nici prin asistenta din tribune si nici macar prin calitatea organizarii din spatele evenimentului.

Meciul de dublu Sock/Querrey vs. Bolelli/Fognini s-a incheiat la ora 04:04, Nadal a justificat absenta suporterilor prin orarul neinspirat, spunand si ca jucatorii sunt privati de somn in timpul competitiei, iar Alize Cornet i-a reprosat lui Pique pe Twitter ca nu a vazut niciodata un meci de Cupa Davis si, in consecinta, nu poate aprecia corect ceea ce inseamna un public numeros.

Cu toate acestea si in contextul in care Rafael Nadal si Novak Djokovic si-au exprimat deja nemultumirile cu privire la faptul ca aceasta competitie – Cupa Davis – si Cupa ATP – noua intrecere internationala propusa de circuit se vor desfasura la o distanta de numai 6 saptamani, Kosmos va avea un cuvant greu de spus in economia sezonului, in conditiile in care compania va investi trei miliarde de dolari in urmatorii 25 de ani.

Cele 3 miliarde de dolari care vor fi investite in Cupa Davis includ si preturile de operare anuala, care in acest an se ridica la 80 de milioane de dolari. 20 de milioane de dolari vor fi alocate premiilor financiare acordate jucatorilor, iar nu mai putin de 44 de milioane sunt reprezentate de suma prin care Kosmos isi asigura licenta oficiala ITF pentru organizarea acestei competitii.