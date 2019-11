Lovitura pentru Barcelona! Un titular s-a accidentat si e OUT din lot! Anuntul OFICIAL facut de club

Un titular de la Barcelona s-a accidentat.

FC Barcelona a anuntat ca titularul din apararea catalanilor, Clement Lenglet s-a accidentat si nu este disponbil pentru meciul cu Leganes pe care formatia antrenata de Luis Enrique il va disputa astazi, de la ora 14:00, in deplasare.

Lenglet a suferit o accidentare la coapsa in meciurile pe care Franta le-a disputat in cadrul preliminariilor pentru Euro 2020. In locul li Lenglet, cel mai probabil va intra Samuel Umtiti. In schimb, fanii catalanilor primes si o veste buna. Ivan Rakitic va reveni in lot.