15 meciuri de urmarit in Europa in acest weekend. Manchester City - Chelsea si AC Milan - Napoli, printre partidele de interes

Tot in aceasta etapa se joaca mai multe derby-uri in Europa.

Si aceasta saptamana programeaza meciuri interesante in Europa: un derby londonez in Anglia (Man. City - Chelsea), „Vjecni derbi“ in Croatia (Dinamo Zagreb - Hajduk Split), unul dintre derby-urile Istanbulului (Galatasaray - Istanbul BB), Pomerania vs. Capitala on Polonia (Pogon Szczecin - Legia Varsovia), dar si multe alte intalniri tari in Anglia, Spania, Italia, Franta si Germania.

Dinamo Zagreb - Hajduk Split (Croatia, 1.HNL, vineri, 22 noiembrie, 19.00)

Galatasaray - Istanbul BB (Turcia, Super Lig, vineri, 22 noiembrie, 19.30)

PSG - Lille (Franta, Ligue 1, vineri, 22 noiembrie, 21.45)

West Ham United - Tottenham (Anglia, Premier League, sambata, 23 noiembrie, 14.30)

Atalanta - Juventus (Italia, Serie A, sambata, 23 noiembrie, 16.00)

Werder Bremen - Schalke (Germania, Bundesliga, sambata, 23 noiembrie, 16.30)

Crystal Palace - Liverpool (Anglia, Premier League, sambata, 23 noiembrie, 17.00)

Ludogoret - Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria, A PFG, sambata, 23 noiembrie, 17.30)

Pogon Szczecin - Legia Varsovia (Polonia, Ekstaklasa, sambata, 23 noiembrie, 18.30)

AC Milan - Napoli (Italia, Serie A, sambata, 23 noiembrie, 19.00)

Manchester City - Chelsea (Anglia, Premier League, sambata, 23 noiembrie, 19.30)

Granada - Atletico Madrid (Spania, La Liga, sambata, 23 noiembrie, 19.30)

Torino FC - Inter Milano (Italia, Serie A, sambata, 23 noiembrie, 21.45)

Real Madrid - Real Sociedad (Spania, La Liga, sambata, 23 noiembrie, 22.00)

Bordeaux - AS Monaco (Franta, Ligue 1, duminica, 24 noiembrie, 16.00)