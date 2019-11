ION TIRIAC SPULBERA entuziasmul din jurul noului format al Cupei Davis: "Am fost la Cupa Davis si erau 15 oameni in tribune. Era ca o tabara de refugiati!" 

Ion Tiriac i-a criticat aspru pe organizatorii Cupei Davis pentru modul in care s-a desfasurat prima editie sub noul format.

Ion Tiriac nu conteneste din a-i ataca pe Gerard Pique si ceilalti organizatori ai Cupei Davis care au propus un nou format pentru competitia internationala de tenis masculin.

Miliardarul roman a povestit cum s-a simtit experienta sa ca spectator la editia 2019 a Cupei Davis, competitie castigata de tara gazda, Spania. In urma vizitei facute in capitala Spaniei, Tiriac le cere demisia de onoare oficialilor ITF.



„Cupa Davis este o parodie a unui eveniment vechi de 120 de ani. Intamplarea face ca am fost la Madrid cu Ilie Nastase si ne-am dus sambata la semifinala de Cupa Davis, adica de campionat mondial, intre Rusia si Canada.

La ora 17, cand era in toi, in tribune erau trei mii de spectatori. Iar la un alt meci, mi se pare ca Argentina cu Croatia, au fost 15 spectatori,” s-a pronuntat Ion Tiriac, care a mai spus despre Cupa Davis ca ar arata precum „o tabara de refugiati.”

In calitate de co-organizator si principal promotor al acestei versiuni competitionale, Gerard Pique a fost sicanat pe Twitter de mai multi fani ai tenisului, dar si de proaspata campioana Fed Cup, frantuzoaica Alize Cornet.

Not the biggest crowd...yet. 15 people sitting on this side of the stands. #BelCol #DavisCupFinals pic.twitter.com/zbtMPxAM3t