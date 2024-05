Prima reacție a Simonei Halep, după ce a abandonat la turneul din Paris

După ce a câștigat primul set, în actul secund, după o oră și 26 de minute de joc, la scorul de 7-5, 2-3, Halep a luat decizia de a se retrage din competiție. Jucătoarea va primi 1.086 de euro și un punct în clasamentul WTA pentru prezența sa pe tabloul principal al turneului.

"Aceeași durere de genunchi ca și la turneul din Miami. Era prea periculos să continui", a declarat românca, citată de jurnalistul RMC Sport, Eric Salliot.

Reacția presei franceze la abandonul Simonei Halep a fost una de îngrijorare și simpatie. Jurnaliștii de la Tenis Actu au evidențiat că Halep încă se confruntă încă cu probleme în revenirea pe teren, în urma reducerii suspendării pentru dopaj din partea TAS.

"Simona Halep, ce nu a fost inclusă la Roland-Garros, s-a antrenat marți sub acoperișul Chatrier cu Alize Cornet, unde a fost vedeta zilei.

Din păcate, românca nu a reușit să-și termine meciul. Încă are probleme la genunchi... O recuperare dificilă pentru Halep. Nu a câștigat niciun meci de la sfârșitul suspendării. Kessler ar putea să se confrunte cu capul de serie numărul 1, Emma Navarro, în runda următoare", au scris francezii de la Tennis Actu.

Unfortunately Simona Halep retires due to knee injury... I'm so sad for her, she was playing so well in the first set!

Get well soon Simo, and come back stronger. I'll be here waiting for your return! Forza! ????????????#SimonaHalep #WTA #TropheeClarins pic.twitter.com/VeTilgAHlg