Gabriela Ruse este în optimi la Paris! Revenire de la 6-0 + câți bani a câștigat românca

Trofeul Clarins este un eveniment important din calendarul tenisului feminin, desfășurat pe zgura complexului "Lagardère Bois de Boulogne" în perioada 13-19 mai. Competiția face parte din categoria WTA 125 și oferă premii totale în valoare de 115.000 de euro.

Gabriela Ruse a avut un parcurs impresionant la acest turneu, unde a ajuns pe tabloul principal după ce a fost neînvinsă în faza de calificări. În runda inaugurală, Ruse a oferit o demonstrație de rezistență și tenacitate și a eliminat o jucătoare clasată cu 61 de poziții mai sus în clasamentul WTA.

În ciuda unui început dificil, unde a pierdut primul set cu 6-0, Gabriela Ruse a demonstrat caracter și determinare și a revenit spectaculos în următoarele două seturi, unde s-a impus autoritar cu 6-1, 6-1. Performanța sa a fost remarcată și de statistici, unde a înregistrat mai mulți ași decât adversara sa (6-0), dar și mai multe duble greșeli(4-0).

It Was All a Ruse!

For a bright shining moment, it looked like Zhu Lin might score a rare claycourt win in Paris.

But, Elena-Gabriela Ruse throws the ol' Uno Reverse card after a 1st set wipeout, winning 0-6, 6-1, 6-1 to reach round 2 at the rain-delayed WTA 125 event.