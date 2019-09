Cum a ajuns Simona Halep sa aiba o echipa de hochei feminin: "Domnul Tiriac m-a intrebat daca vreau si i-am raspuns ca o vreau cu siguranta!"

Simona Halep le-a povestit americanilor cum a ajuns sa patroneze o echipa de hochei de fete.

"Domnul Tiriac a jucat hochei pe gheata cand era copil. A fost in echipa olimpica. M-a intrebat daca vreau sa am o echipa de fete si i-am raspuns ca o vreau cu siguranta si o voi sponsoriza. Am echipa mea de fete, fetele joaca impotriva baietilor, sunt foarte puternice, iar de fiecare data cand am ocazia, merg sa le vad jucand. Am vazut mult copii incantati sa inceapa sa invete acest sport. Nu este un sport usor, am luat si eu patinele in picioare si nu e usor deloc. A fost emotionant sa vad atatia copii nerabdatori sa invete", a spus Simona Halep.

"Stabilitatea pe care o au jucatorii de hochei pe gheata este imensa. Nu este deloc usor, niciodata nu stii unde se duce piciorul si trebuie sa fii foarte puternica pe picioare. De asemenea, viteza pe care o au si cu care trebuie sa se miste printre ceilalti jucatori. In sportul meu, sunt singura si nu trebuie sa ma gandesc la astfel de lucruri, dar ei trebuie sa isi calculeze fiecare pas", a adaugat Simona.

Simona Halep e de parare ca Nadal s-ar potrivit perfect in acest sport: "Cred ca Nadal ar fi un jucator de hochei foarte bun, pentru ca are niste picioare foarte puternice. In plus, e stangaci, asa ca ar putea fi periculos".

Simona Halep a primit un tricou de hochei cu numarul 13 din partea echipei nord-americane Vegas Golden Knights si a fost invitata sa participe in viitor la un meci in Las Vegas.

Vegas Golden Knights au ajuns pana in finala Stanley Cup in editia 2018/19 a NHL, unde au fost invinsi de Washington Capitals, scor 4-1 la meciuri.