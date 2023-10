Atacantul echipei de hochei Nottingham Panthers, Adam Johnson, a decedat după ce a fost grav accidentat la meciul din Challenge Cup de sâmbătă, împotriva lui Sheffield Steelers. Meciul a fost oprit în minutul 35, după ce americanul a fost tăiat la gât de un adversar în timpul meciului.

Jucătorul a primit îngrijiri de urgență din partea paramedicilor pe gheață, după ce a început să sângereze abundent în urma tăieturii, însă clubul a anunțat duminică faptul că Johnson nu a supraviețuit, scrie BBC.

În comunicatul oficial, echipa anunța: „The Nottingham Panthers sunt devastați să anunțe că Adam Johnson a murit în mod tragic în urma unui accident nebunesc la meciul cu Sheffield de seara trecută. Ne exprimăm condoleanțele și transmitem gândurile noastre către familia lui Adam, partenera lui și prietenii săi în această perioadă dificilă. Cu toții avem inima frântă.

Numărul nostru 47 nu doar că a fost un jucător de hochei incredibil, însă a fost un bun coechipier și o persoană senzațională, care avea toată viața în față”.

Jurnalistul Guardian, Christian Bennett, a participat la meci și a relatat momentul terifiant: „Doi jucători s-au placat, s-au izbit unul de celălalt. jucătorul lui Sheffield s-a dezechilibrat în mod clar, iar patina sa s-a dus în sus și a tăiat gâtul celuilalt jucător. Nu am văzut o asemenea cantitate de sânge curgând din cineva vreodată. Este unul dintre cele mai terifiante lucruri văzute vreodată de mine la un eveniment sportiv”.

Pe internet circulă imagini cu momentul cutremurător în care s-a petrecut incidentul, iar Johnson este văzut ridicându-se și încercând să patineze spre ieșire, sângerând, înainte să cadă pe gheață la doar câțiva metri distanță.

