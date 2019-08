"Au fost momente in care n-am mai vrut sa joc tenis!" Drama necunoscuta a lui Taylor Townsend! Ce a dezvaluit dupa victoria cu Simona Halep

Taylor Townsend a reusit o surpriza uriasa la US Open, reusind sa o elimine pe Simona Halep inca din turul 2 al competitiei.

Taylor Townsend a produs marea surpriza a zilei cu numarul 4 de concurs la US Open, eliminand-o pe numarul 4 WTA, Simona Halep. Americanca a reusit sa revina de la 0-1 la seturi, castigand un meci extrem de echilibrat, incheiat la tie-break in setul decisiv.

Townsend a explica la conferinta de presa de dupa meci cum se simte cea mai importanta victorie a carierei sale de pana acum, dar si care au fost dificultatile pe care a trebuit sa le depaseasca pentru a atinge acest nivel de concentrare benefica asupra jocului sau.

Despre contextul acestei victorii

„A fost o calatorie lunga. Se intampla sa fii coplesit de emotii, fie negative, fie pozitive, amintindu-ti de lucrurile prin care ai trecut. Sa fii capabila sa depasesti obstacolul este un sentiment uimitor. Am fost devastata dupa ce am pierdut cu Bertens la Wimbledon, desi am avut minge de meci. Ma trezeam noaptea din somn si ma gandeam la scurta pe care trebuia sa o ajung. Mi-am lasat capul jos insa si am muncit din greu. Am incercat din rasputeri sa iau tot ce era pozitiv din acea experienta si am continuat sa merg inainte, mereu. Locul meu este aici in circuit, sunt pe calea cea buna,” a spus Taylor in deschiderea conferintei de presa.

Despre Simona Halep

"Simt ca in celelalte 3 ocazii in care am jucat cu Simona Halep am jucat ca sa nu pierd. Este mult prea solida, are o experienta enorma. Asa ca m-am gandit sa fac ceea ce stiu eu sa fac cel mai bine, sa fac jocul care imi este mie confortabil. Asa ca am urcat la fileu. Am castigat multe puncte la fileu, am pierdut multe puncte importante, dar am fost rasplatita la final, iar acest lucru este cel mai satisfacator,” a adaugat mai tarziu Townsend.

Despre stilul sau de joc

„A fost o buna confirmare a faptului ca acest stil de joc (n.r. serviciu si voleu) merge si pot sa continui sa il aplic,” a fost raspunsul concis al jucatoarei din Statele Unite ale Americii.

Despre lucrurile rele pe care le-a auzit spunandu-se despre ea

„Am auzit pentru multa vreme ca nu voi reusi niciodata. Multe dintre problemele mele personale au ajuns in lumina mass-mediei si a trebuit sa gasesc o modalitate de a rezolva toate aceste probleme care erau atasate de persoana mea. Sunt genul de persoana care prospera in conditii potrivnice si imi place sa le dovedesc oamenilor ca se insala cu privire la mine.



Urmarind postarile de pe social media, au fost momente in care am ajuns la concluzia ca nu mai pot continua sa joc tenis. Dar atunci m-am gandit la faptul ca nu voi intalni niciodata persoanele care imi scriu de rau pe media sociala, iar parereile altora nu conteaza. Conteaza cum te simti tu in legatura cu tine insati. Stiu cine sunt, stiu ce fac si stiu ceea ce ma ajuta sa am succes,” a conchis Taylor Townsend.

In turul al treilea, Taylor Townsend va intalni o alta jucatoare din Romania, anume Sorana Cirstea, care a trecut la randul ei in 3 seturi invingand-o cu scorul de 3-6, 6-4, 6-2 pe Aliona Bolsova.