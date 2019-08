Decizie surprinzatoare luata de Simona Halep in Canada: "Nu am gasit pe altcineva!" Cu cine joaca la dublu

Simona Halep va juca si in proba de dublu la Rogers Cup din Canada.

Simona Halep revine in circuitul WTA dupa victoria de la Wimbledon. Romanca va debuta in turul al doilea la simplu, pe 7 august, cel mai probabil in fata Kristinei Mladenovic.

Simona Halep a decis sa se inscrie si in proba de dublu, insa a avut probleme in a-si gasi o partenera.

In cele din urma, Simona Halep a gasit-o pe canadianca Leylah Annie Fernandez, 16 ani, debutanta in circuitul profesionist.



Simona Halep: Romancele aveau deja perechi

"Am intrebat directorul de turneu daca are pe cineva la dublu. Eu nu am gasit. Am intrebat cateva romance, dar au fost deja cu alte jucatoare. Asa mi-a fost recomandata aceasta tinerica. Sper sa jucam bine si sa castigam cateva meciuri. Ma bucur ca joc cu ea, pentru ca este micuta si are nevoie de experienta”, a declarat Simona Halep, potrivit Digi.

Simona Halep a detinatoarea trofeului la Rogers Cup dupa ce anul trecut s-a impus in finala cu Sloane Stephens.