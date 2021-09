CTP trage semnalul de alarmă înaintea meciului cu Elina Svitolina: ”Nu știu cât o vor ține picioarele, dar are voința de a câștiga!” 

Cristian Tudor Popescu are încredere în nivelul de maturitate atins de Simona Halep ca jucătoare profesionistă de tenis.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu se declară impresionat de maturitatea atinsă de Simona Halep în cariera sa de jucătoare profesionistă de tenis. CTP a ajuns la această concluzie în timpul în care urmărea partida din turul 3 al Openului American 2021, pe care sportiva din Constanța a câștigat-o în dauna Elenei Rybakina, scor 7-6, 4-6, 6-3.

„Rybakina e o jucătoare dură de-a dreptul, un fel de Sabalenka tăcută. Are niște lovituri de ai impresia că dă cu șina de tramvai în tine. Are aceeași constituție de «forțe speciale feminine», iar Simona a rezistat și psihic extraordinar în acel set.

CTP: ”Simona are din nou acea determinare de a câștiga și asta n-o crispează.”



Nu știu cât o s-o țină picioarele, care au fost atât de rănite în ultima vreme, dar creierul, capul, o ține pe Simona. Are o forță liniștită în ea acum. Nu se crispează, în același timp are voință, vrea să joace tenis la nivel înalt, are din nou acea determinare de a câștiga și în același timp asta n-o crispează. Se vede că este matură”, a afirmat cunoscutul gazetar, în direct la Digi 24, notează GSP.

Simona Halep va juca în optimile de finală împotriva numărului 5 WTA, Elina Svitolina. Partida se va juca duminică, 5 septembrie și va fi transmisă live text pe www.sport.ro.