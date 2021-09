Putea să se întâmple o tragedie! Simona Halep, în mijlocul unui eveniment de speriat la US Open: gardienii erau pe nicăieri! 

Simona Halep are motive să nu se mai simtă în siguranță pe terenul de joc în timpul meciurilor pe care le joacă la New York.

Simona Halep a fost la un pas de o pățanie incredibilă în timpul meciului pe care l-a câștigat în defavoarea numărului 20 mondial, Elena Rybakina. În timpul unei pauze de odihnă, o spectatoare a reușit să pătrundă pe suprafața de joc, semnalând lipsa de profesionalism a echipei de securitate angajate de US Open.

Din fericire, spectatoarea a dorit doar să facă un selfie pe suprafața de joc, lucru pe care l-a și reușit cu lejeritate, ridicându-se astfel semne de întrebare cu privire la siguranța jucătorilor pe teren.



Indubitabil, cei mai prevăzători dintre fanii mai experimentați ai tenisului au urmărit aceste imagini neverosimile cu stupoare, amintindu-și de incidentul oribil prin care a trecut Monica Seleș în 1993, când a fost înjunghiată în spate pe teren de un spectator în timp ce juca în sferturile turneului de la Hamburg. ”De ce nu mă surprinde? Tenisul nu pare că a învățat din propriile greșeli,” a comentat pe marginea pățaniei Matt Zemek, jurnalist Accent Tennis.

În momentul de față, rămâne necunoscut dacă Simona Halep va face sau nu plângere pentru acest incident, dar norocul face ca jucătoarea din România nu doar să nu fi fost afectată fizic de eveniment, ci nici măcar psihic, întrucât nu a observat-o pe femeia în cauză în momentul dat.

Why does this not surprise me?

Tennis doesn't seem to learn from its mistakes.#MonicaSeles1993 https://t.co/0DF9eXPFN1