Magica Simona Halep a atins o bornă istorică de victorii la US Open! Cum a umilit-o pe Elena Rybakina în setul decisiv

Simona Halep a făcut spectacol total în meciul cu Elena Rybakina și a atins o bornă istorică la US Open.

Simona Halep a făcut spectacol total în meciul câștigat în turul 3 la US Open contra Elenei Rybakina, scor 7-6, 4-6, 6-3 pentru a atinge borna rotundă a celor 20 de succese înregistrate la New York City. US Open rămâne turneul de mare șlem în care constănțeanca a adunat în cel mai lent succesele, aflându-se momentan la a 11-a participare.

Jucătoarea din România a impresionat nu doar prin loviturile măiestre, ci și prin numeroasele reveniri de scor. Halep a revenit de la 0-3 în primele două seturi și a salvat 4 mingi de set în manșa întâi pentru a se impune în tiebreak, scor 13-11.

La scorul de 1-1, 30-0 în setul decisiv, Simona Halep a ieșit câștigătoare în ceea ce a fost cel mai pasionant schimb de mingi al întregii partide, care s-a întins pe durata a două ore și 24 de minute. Aplecată puternic de un forehand năprasnic în cross trimis de Rybakina, Simona Halep a replicat cu un forehand defensiv care a găsit un unghi improbabil, iar, invitată la fileu, a pasat-o elegant pe sportiva din Kazahstan, administrându-i o doză notabilă de frustare.

Este a patra oară când Simona Halep se califică în săptămâna a doua de concurs la US Open, după edițiile din 2013, 2015 și 2016. Cel mai bun rezultat al Simonei Halep la Flushing Meadows rămâne semifinala jucată în 2015.