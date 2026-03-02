Finanțatorul roș-albaștrilor a transmis chiar că ia în considerare numirea lui Mirel Rădoi în funcția de ”manager general”. În linii mari, în viziunea lui Gigi Becali, managerul general ar fi conducătorul băncii tehnice, peste Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Victor Pițurcă: ”Rădoi nu ar accepta să fie nici antrenor la FCSB!”

Victor Pițurcă, fostul partener al lui Gigi Becali în acționariatul echipei și totodată fost antrenor la gruparea roș-albastră, a comentat planul lui Gigi Becali.

Pițurcă s-a arătat convins că Mirel Rădoi nu ar accepta niciodată să semneze cu FCSB în condițiile în care Gigi Becali ar continua să se implice în alcătuirea echipei de start și la schimbări, iar antrenorul trecut și pe la Universitatea Craiova ar vrea să aibă mână liberă la echipă.

Totuși, Victor Pițurcă este de părere că ideea lui Gigi Becali a venit pe un fond de dezamăgire și disperare și nu va sta în picioare, iar patronul de la FCSB se va răzgândi în zilele ce vor urma, așa cum a făcut-o de mai multe ori în decursul timpului.

”Am citit că ar vrea să angajeze anumiți oameni de fotbal, scouteri. Ce înseamnă să fie Rădoi manager? Am citit ceva că ar trebui să se ocupe Rădoi de comportamentul jucătorilor și așa mai departe. N-am înțeles ce vrea să-l angajeze pe Mirel Rădoi. Asta e o idee care nu-și are sensul.

Rădoi nu ar accepta nici antrenor să fie dacă Gigi se bagă în problemele tehnice. Îl cunosc pe Gigi bine, sunt idei de-ale lui de moment, vorbește, dar peste o oră, două, se răzgândește.

Vedeți, Gigi când are cuțitul la os vine cu idei de genul ăsta. Până acum a crezut că va veni totul de la sine. Nu s-a întâmplat asta, chiar dacă ai un lot bun de jucători, dacă lucrurile nu se derulează normal, profesionist, termini pe locul 7”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.