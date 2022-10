Cristian Tudor Popescu a intervenit pe seama subiectului momentului - rezultatul pozitiv al testului anti-doping efectuat de Simona Halep la US Open -, în emisiunea „Ora exactă în sport,” spunând că Simona Halep nu ar beneficia cu nimic de pe urma unor posibile victorii obținute în mod fraudulos în tenis.

Gazetarul este de părere că sportiva din Constanța nu concepe să recurgă la astfel de procedee ilegale pentru a-și îmbunătăți performanța pe teren, dar regretă că această greșeală va lăsa în urma ei o pată asupra imaginii Simonei Halep, indiferent de rezultatul final al procesului.

Cristian Tudor Popescu: „Simona Halep nici nu știe să rostească numele acestui medicament.”

„Ea nu știe, domnilor, nici nu știe să rostească numele acestui medicament, dacă o puneți. Nu a auzit în viața ei de așa ceva.

Simona nu are ce să facă cu rezultate, cu victorii obținute în mod fraudulos. Asta ar însemna furt. Așa cum și-a desfășurat întreaga carieră, modul în care a înțeles ea să joace tenis, atitudinea ei, viața ei sportivă - dați-mi și mie voie să spun, după atâția ani -, că în structura ei nu există așa ceva.

„Dați-mi și mie voie să spun, după atâția ani, că în structura Simonei nu există bucurie într-o victorie furată.”

Ea nu poate să se bucure și să apară în fața oamenilor drept câștigătoare prin fraudă. De acest lucru sunt cât se poate de sigur.

Ancheta are obiect, se va desfășura până la capăt și vom vedea rezultatul final, dar cred că trebuie să se apere. Au mai existat precedente, Gasquet, care a reușit să demonstreze că testul pozitiv la cocaină e nejustificat. Dar consumul de cocaină are sens, te face paraleu, iar în plus nu are efectele adverse „cap de mort” ale acestui medicament.

Acest rezultat pozitiv înseamnă un lucru foarte rău. Nu se va putea șterge această pată de pe imaginea ei, indiferent ce se va întâmpla în continuare. Nu e vorba despre dopaj, ci despre presă. Asta va duce la menținerea unei umbre pe imaginea Simonei Halep. Ceva va rămâne, ceea ce e teribil de întristător,” a completat CTP, în exclusivitate la PRO Arena.