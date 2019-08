Simona Halep poate sa dea LOVITURA VIETII! Pentru prima data, un turneu ofera mai multi bani femeilor decat pentru barbati! Suma ametitoare pusa in joc

Simona Halep poate sa devina prima femeie care castiga mai multi bani decat barbatii in tenis!

Simona Halep a incasat 2,2 milioane de euro pentru victoria de la Wimbledon, performanta ce a adus-o pe locul 2 in clasamentul pentru Turneul Campioanelor.

Anul acesta, Turneul Campioanelor s-a mutat la Shenzen iar premiile au crescut consistent. Chinezii ofera un premiu istoric pentru castigatoarea competitiei din luna octombrie, iar pentru prima data femeile vor castiga mai bine decat barbatii.



Castigatoarea de la Turneul Campioanelor ia 4,75 MILIOANE dolari!

Premiile de la Turneul Campioanelor de anul acesta vor fi uriase. Simona Halep poate sa incaseze un cec de 4,75 milioane de dolari, adica aproximativ 4,3 milioane de euro. Anul trecut, castigatorul de la masculin la Turneul Campionilor a primit 2,7 milioane de dolari.

Vestea vine intr-o perioada in care sunt tot mai multe discutii despre egalitatea dintre castiguri la femei si barbati.

Echipa nationala de fotbal feminin a SUA a primit 4 milioane de dolari pentru victoria de la Cupa Mondiala din aceasta vara, in timp ce Tiger Woods a incasat 2 milioane de dolari pentru victoria de anul trecut de la Masters.



Ashleigh Barty: Acest premiu e cireasa de pe tort!

Liderul WTA si principala adversara a Simonei Halep de la Turneul Campioanelor, spune c apremiul in bani de doar cireasa de pe tort. "Ca profesionisti in tenis, suntem norocosi sa na castigam existenta din sportul pe care il iubim, iar acest fel de recompense sunt un real privilegiu. Imi scot palaria in fata tuturor jucatorilor incredibili de tenis care au ajutat tenisul sa devina atat de popular in jurul lumii", a spus Barty.

In total, sponsorii pun la bataie 14 milioane de dolari la Turneul Campioanelor de la Shenzen, dublu fata de anul trecut la Singapore.



Cum se impart premiile la Turneul Campioanelor



Suma de 4.75 milioane dolari pusa la bataie de organizatori pentru castigatoare, insa doar daca aceasta va castiga absolut toate partidele din competitie. Daca pierde un meci din grupe, atunci premiul scade la 4,4 milioane de dolari, iar pentru doua infrangeri in grupa, premiul scade la 4,1 milioane de dolari. La dublu, echipa campioana neinvinsa primeste 1 milion de dolari.

Simona Halep nu a castigat niciodata Turneul Campioanelor, insa in 2014 a pierdut finala in fata Serenei Williams. Anul trecut, Halep a mers la Singapore, insa s-a retras inaintea primului meci din cauza problemelor la spate.



TOP 10 WTA RACE

1 Ashleigh Barty

2 Simona Halep

3 Karolia Pliskova

4 Petra Kvitova

5 Kiki Bertens

6 Naomi Osaka

7 Belinda Bencici

8 Johanna Konta

9 Markéta Vondroušová

10 Elina Svitolina