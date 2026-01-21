Fostul tenisman german, Boris Becker, a criticat-o pe Naomi Osaka, viitoarea adversară a Soranei Cîrstea, pentru intrarea extravagantă la primul ei meci de la turneul Australian Open.

Vedeta japoneză a pășit pe Rod Laver Arena, purtând o ţinută Nike sofisticată, în culori turcoaz şi alb, inspirată de meduze, însoţită de o pălărie albă, voal lung şi umbrelă albă de soare.

Fostul lider mondial, Boris Becker, a avut sentimente amestecate cu privire la ținuta japonezei. ''Acestea sunt, desigur, imagini pentru presă. Modul în care a intrat pe teren este deja emblematic. Nicio altă jucătoare nu a îndrăznit să poarte o astfel de ţinută. Dar există şi o contradicţie. Pe de o parte, Osaka nu vrea să fie sub atâta presiune, nu vrea să fie atât de mult în atenţia publicului şi în atenția presei. Și apoi intră pe terenul central într-o astfel de vestimentaţie... Foarte ciudat! Desigur, asta o aduce din nou în atenţia publicului. Aş sublinia că a avut nevoie şi de o pauză, pe motiv de depresie, acum câţiva ani. Pentru mine este, în general, important ca accentul să fie pus pe acest sport'', a spus Becker, potrivit Agerpres.

Osaka, fascinantă pentru Sabalenka

Osaka a fost în centrul unei furtuni la ediţia 2021 de la Roland Garros, după ce a anunţat înainte de turneu că nu va susţine nicio conferinţă de presă. Ulterior, s-a retras din Grand Slam-ul pe zgură după primul tur şi a jucat doar în alte trei turnee în acel an, invocând sănătatea ei mintală.

La Australian Open 2026, ținuta extravagantă a jucătoarei japoneze a fost apreciată, cu puţină invidie, de numărul 1 mondial, Aryna Sabalenka: ''Cred că a fost o potrivire perfectă cu personalitatea ei, cu cultura ei, cu multe lucruri. A fost destul de tare. Mi-aş dori ca Nike să mă lase să fac astfel de chestii. Am visat, am încercat să le rezolv, dar încă nu suficient de bine. Dar cu siguranţă voi veni cu ceva interesant anul viitor''.

Japoneza Naomi Osaka (17 WTA), cu patru titluri de Grand Slam în palmares, dintre care două la Melbourne, va juca joi în turul al doilea cu Sorana Cîrstea (41 WTA).

