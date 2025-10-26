România va găzdui, în premieră după 72 de ani, Campionatul Mondial de Juniori la tenis de masă, o competiție organizată de Federația Română de Tenis de Masă (FRTM), în colaborare cu Federația Internațională de Tenis de Masă (ITTF), în BTarena, din Cluj-Napoca



Timp de opt zile pline de emoție și suspans, cei mai talentați sportivi din lume, la categoriile U19 și U15, vor lupta pentru medalii și prestigiu la nivel mondial.

Cluj-Napoca, gazdă pentru o competiție foarte importantă de tenis de masă



Competiția a reprezentat o rampă de lansare și o confirmare a valorii unor sportivi importanți aflați în activitate, precum Bernadette Szocs, Adina Diaconu, Elena Zaharia, Eduard Ionescu, Patrick Franziska, Alexis Lebrun, Felix Lebrun, Ma Long, Fan Zhendong sau Sun Yingsha.



Pentru România, organizarea acestui Campionat Mondial reprezintă o adevărată provocare și oportunitate de a-și consolida poziția pe harta tenisului de masă internațional. În competiție se vor întâlni forțe de prim rang, printre care China, Japonia, Coreea de Sud, Taipei, România, Germania, Franța, Suedia și multe alte țări.

“Mai sunt 30 de zile până la Campionatul Mondial de Juniori, Cluj Napoca, România! După succesul european în premieră de la Zadar, unde echipele naționale au câștigat medaliile de argint, atât la feminin, cât și la masculin, suntem în plină acțiune pentru pregătirea Campionatului Mondial de Juniori. Simțim emoție și bucurie, dar și o mare responsabilitate, mai ales că de 72 de ani România nu a mai găzduit un Mondial de tenis de masă. Salutăm sportivii și antrenorii, suntem într-o conexiune permanentă cu ITTF și vă asigurăm că va fi un eveniment pe măsură așteptărilor", a transmis Cristinel Romanescu, președintele Federației Române de Tenis de Masă.

Ultima ediție a Campionatului Mondial de Seniori desfășurată în România a avut loc la București în 1953, când România a cucerit 4 medalii de aur, datorită unor sportive legendare, precum Angelica Rozeanu, Ella Zeller și Sari Szasz.

Delegația României la Campionatul Mondial de Juniori 2025 este formată din:

U19 feminin:

Bianca Mei-Roșu, Alesia Sferlea, Andreea Jifcu, Andreea Băiașu

U19 masculin:

Iulian Chirița, Dragoș Bujor, Robert Istrate, Robert Podar

U15 feminin:

Patricia Stoica, Maya Madar, Nadalia Ionașcu, Kariss Șerban

U15 masculin:

David Toro, Raul Creucu, Andrei Tîbîrnă, Alexandru Pop

La această ediție, juniorii vor concura pentru medalii la următoarele probe:

Echipe (feminin și masculin)

Simplu (feminin și masculin)

Dublu (feminin, masculin și mixt)

Anul trecut, echipa masculină a României a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial U19, desfășurat la Helsingborg, Suedia, prin sportivii Iulian Chirița, Darius Movileanu, Dragoș Bujor și Andrei Istrate, sub îndrumarea antrenorului Mădălin Ionașcu.

Federatia Română de Tenis de Masă invită toți iubitorii sportului să susțină tinerii campioni și să participe la unul dintre cele mai importante evenimente sportive ale anului la Cluj-Napoca: Campionatul Mondial de Juniori la tenis de masă (23–30 noiembrie 2025), în BTarena (Aleea Stadionului nr. 4).

