Sorana Cîrstea a descoperit „elixirul tinereții“. Pentru că, nu doar că rezistă într-un circuit feminin dominat de puștoaice de 17-19 ani, dar chiar obține niște rezultate cu adevărat entuziasmante!

Astăzi, în turul II de la Hong Kong, „Sori“ și-a trecut în cont victoria cu numărul 30 din acest sezon. De o manieră spectaculoasă! În duelul cu australianca Ajla Tomljanovic (32 de ani, 86 WTA), Cîrstea a revenit de la un prim set pierdut, 4-6, pentru a câștiga următoarele două: 6-4, 6-3! Grație unui succes obținut după 2 ore și 19 minute, jucătoarea din România a avansat în sferturi!

În următoarea fază, Sorana Cîrstea va întâlni învingătoarea duelului Eva Lys (Germania, 23 de ani, 44 WTA) – Leylah Fernandez (Canada, 23 de ani, 22 WTA).

Până atunci, calificarea în sferturile de la Hong Kong i-a adus Soranei un cec mare, în valoare de 20,555 de dolari. Această primă întregește succesul financiar din acest sezon despre care Sport.ro a oferit cifrele aici.

În clasamentul mondial, actualizat în timp real, „Sori“ e pe 44, după ce a abordat turneul de la Hong Kong de pe locul 45 WTA.

