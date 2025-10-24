GALERIE FOTO Decizie majoră luată de Anca Todoni: românca nu va mai juca tenis până în 2026

Decizie majoră luată de Anca Todoni: rom&acirc;nca nu va mai juca tenis p&acirc;nă &icirc;n 2026 Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Moment important în debutul carierei Ancăi Todoni în circuitul WTA.

TAGS:
Anca TodoniTenis WTAaccidentareumar
Din articol

Anca Todoni (21 de ani, 119 WTA) și-a încheiat prematur sezonul 2025 din cauza accidentării care i-a afectat prestațiile în a doua parte a acestui an.

Sportiva din Timișoara a suferit o intervenție chirurgicală la umărul drept care a decurs conform așteptărilor, dar care o obligă pe jucătoare la o perioadă de recuperare.

Anca Todoni încheie anul 2025 mai devreme decât plănuia, dar cu două titluri de campioană

Fără meci oficial din data de 9 septembrie, Anca Todoni încheie stagiunea cu palmares pozitiv, înregistrând 26 de succese și 18 înfrângeri.

Campioană în Antalya și la Bari, în competiții ITF dotate cu premii în valoare de $115,000, derulate pe zgură, Todoni a primit mesaje de încurajare din partea compatrioatelor Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse.

Anca Todoni

  • Todoni imago
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mesajul transmis de Anca Todoni, după operație

„Așa cum mulți dintre voi deja știți, a trebuit să închei sezonul mai devreme decât mi-am dorit, din cauza durerilor persistente la umăr. După consultări cu specialiști, a devenit clar că operația era singura opțiune pentru a mă recupera corect și pentru a putea continua drumul în sportul pe care îl iubesc.

Nu acesta este finalul de sezon pe care mi l-am imaginat, însă aleg să-l privesc ca pe un nou început. Sunt hotărâtă să revin mai puternică și mai motivată ca niciodată.

Vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au susținut pe parcursul acestei perioade. Echipei de medici, fiziokineterapeuți și antrenori – vă mulțumesc pentru că m-ați împins să-mi depășesc limitele, ați crezut în mine și m-ați ajutat să cresc atât pe teren, cât și în afara lui. Familiei mele – vă mulțumesc pentru încurajările voastre fără sfârșit, pentru răbdare și pentru iubirea oferită în momentele dificile. Iar prietenilor și tuturor celor care mi-au trimis mesaje și m-au sprijinit – cuvintele voastre au însemnat enorm și m-au ajutat să rămân pozitivă.

2025, nu ai fost cel mai bun an pentru mine, dar îți mulțumesc pentru lecții. Ne vedem in 2026!”, a fost mesajul transmis de Anca Todoni pe Instagram. 

În clasamentul WTA, Anca Todoni este a patra sportivă din România, după Jaqueline Cristian (42 WTA), Sorana Cîrstea (45 WTA) și Gabriela Ruse (99 WTA).

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din Rom&acirc;nia. Are mai bine de 10.000 de angajați
ULTIMELE STIRI
Stranierii convocați la naționalele Under 21 și Under 20 pentru meciurile cu Spania, Germania, Portugalia și Finlanda din noiembrie!
Stranierii convocați la naționalele Under 21 și Under 20 pentru meciurile cu Spania, Germania, Portugalia și Finlanda din noiembrie!
Arabii au mai pus o gheară pe lumea tenisului. Cadoul primit de saudiți din partea circuitului ATP
Arabii au mai pus o gheară pe lumea tenisului. Cadoul primit de saudiți din partea circuitului ATP
Leeds United - West Ham United, LIVE din Premier League pe VOYO de la 22:00!
Leeds United - West Ham United, LIVE din Premier League pe VOYO de la 22:00!
Bosnia - Rom&acirc;nia I Pericolul Edin Dzeko, 3 goluri &icirc;n ultimele 3 meciuri la națională și record la Fiorentina &icirc;n cupele europene!
Bosnia - România I Pericolul Edin Dzeko, 3 goluri în ultimele 3 meciuri la națională și record la Fiorentina în cupele europene!
Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: Ești nimeni &icirc;n fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici
Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: "Ești nimeni în fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: &rdquo;El a pierdut meciul. O să rupă banca de acum&rdquo;

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: ”El a pierdut meciul. O să rupă banca de acum”

FCSB - Bologna 1-2 | &Icirc;nfr&acirc;ngere mai clară dec&acirc;t o arată scorul! Roș-albaștrii, al doilea insucces din Europa League

FCSB - Bologna 1-2 | Înfrângere mai clară decât o arată scorul! Roș-albaștrii, al doilea insucces din Europa League

Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali

Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat &icirc;n direct la TV: &rdquo;Știi ce &icirc;mi doresc de acum?&rdquo;

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat în direct la TV: ”Știi ce îmi doresc de acum?”

Fotbalistul de la FCSB care i-a uluit pe italieni: &rdquo;Ascensiune meteorică! Are o poveste care merită spusă&rdquo;

Fotbalistul de la FCSB care i-a uluit pe italieni: ”Ascensiune meteorică! Are o poveste care merită spusă”

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu &bdquo;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&rdquo;

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”



Recomandarile redactiei
Stranierii convocați la naționalele Under 21 și Under 20 pentru meciurile cu Spania, Germania, Portugalia și Finlanda din noiembrie!
Stranierii convocați la naționalele Under 21 și Under 20 pentru meciurile cu Spania, Germania, Portugalia și Finlanda din noiembrie!
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: Ești nimeni &icirc;n fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici
Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: "Ești nimeni în fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici"
Bosnia - Rom&acirc;nia I Pericolul Edin Dzeko, 3 goluri &icirc;n ultimele 3 meciuri la națională și record la Fiorentina &icirc;n cupele europene!
Bosnia - România I Pericolul Edin Dzeko, 3 goluri în ultimele 3 meciuri la națională și record la Fiorentina în cupele europene!
Adrian Porumboiu &icirc;și pregătește revenirea &icirc;n Superliga: Suntem &icirc;n discuții! De ce nu și titlul?
Adrian Porumboiu își pregătește revenirea în Superliga: "Suntem în discuții! De ce nu și titlul?"
Alte subiecte de interes
Rom&acirc;ncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Sorana C&icirc;rstea a cobor&acirc;t &icirc;n clasamentul WTA! Pe ce loc se află celelalte rom&acirc;nce
Sorana Cîrstea a coborât în clasamentul WTA! Pe ce loc se află celelalte românce
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, &icirc;napoi la antrenamente. C&acirc;nd poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
C&acirc;nd revine Albion Rrahmani la Rapid după accidentarea suferită &icirc;n meciul cu CFR
Când revine Albion Rrahmani la Rapid după accidentarea suferită în meciul cu CFR
Sf&acirc;rșit de drum la Roland Garros pentru Novak Djokovic, deși e calificat &icirc;n sferturi? &rdquo;M-am accidentat, sunt &icirc;ncă &icirc;n viaţă, da&rdquo;
Sfârșit de drum la Roland Garros pentru Novak Djokovic, deși e calificat în sferturi? ”M-am accidentat, sunt încă în viaţă, da”
CITESTE SI
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din Rom&acirc;nia. Are mai bine de 10.000 de angajați

stirileprotv Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu promite că face &icirc;n Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, dec&acirc;t cea pe care a aprobat-o &icirc;n coaliție

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
(RO) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!