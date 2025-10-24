Campioană în Antalya și la Bari, în competiții ITF dotate cu premii în valoare de $115,000, derulate pe zgură, Todoni a primit mesaje de încurajare din partea compatrioatelor Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse.

Fără meci oficial din data de 9 septembrie, Anca Todoni încheie stagiunea cu palmares pozitiv, înregistrând 26 de succese și 18 înfrângeri.

Sportiva din Timișoara a suferit o intervenție chirurgicală la umărul drept care a decurs conform așteptărilor, dar care o obligă pe jucătoare la o perioadă de recuperare.

Mesajul transmis de Anca Todoni, după operație

„Așa cum mulți dintre voi deja știți, a trebuit să închei sezonul mai devreme decât mi-am dorit, din cauza durerilor persistente la umăr. După consultări cu specialiști, a devenit clar că operația era singura opțiune pentru a mă recupera corect și pentru a putea continua drumul în sportul pe care îl iubesc.

Nu acesta este finalul de sezon pe care mi l-am imaginat, însă aleg să-l privesc ca pe un nou început. Sunt hotărâtă să revin mai puternică și mai motivată ca niciodată.



Vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au susținut pe parcursul acestei perioade. Echipei de medici, fiziokineterapeuți și antrenori – vă mulțumesc pentru că m-ați împins să-mi depășesc limitele, ați crezut în mine și m-ați ajutat să cresc atât pe teren, cât și în afara lui. Familiei mele – vă mulțumesc pentru încurajările voastre fără sfârșit, pentru răbdare și pentru iubirea oferită în momentele dificile. Iar prietenilor și tuturor celor care mi-au trimis mesaje și m-au sprijinit – cuvintele voastre au însemnat enorm și m-au ajutat să rămân pozitivă.



2025, nu ai fost cel mai bun an pentru mine, dar îți mulțumesc pentru lecții. Ne vedem in 2026!”, a fost mesajul transmis de Anca Todoni pe Instagram.

În clasamentul WTA, Anca Todoni este a patra sportivă din România, după Jaqueline Cristian (42 WTA), Sorana Cîrstea (45 WTA) și Gabriela Ruse (99 WTA).

