Arabia Saudită devine un element important în lumea tenisului. Riad a reușit să devină gazda Turneului Campioanelor, începând cu anul 2024, sportivi ca Rafael Nadal și Paula Badosa și-au asumat statutul de ambasadori ai Federației Saudite de Tenis, iar, începând cu anul 2028, saudiții vor beneficia și de un turneu ATP Masters 1000.

Capitala Arabiei Saudite va deveni gazda unui turneu ATP Masters 1000

Calendarul competițiilor de o mie de puncte va fi extins, în programul anual - considerat de mulți tenismeni deja prea încărcat - urmând să fie adăugată o nouă întrecere.

Dacă în ultimii doi ani, „Six Kings Slam” a fost o competiție neoficială care i-a atras pe cei mai mari tenismeni ai lumii prin generozitatea premiilor financiare oferite, turneul de la Riad va impune aceeași obligativitate de joc pe care o conturează celelalte competiții de același calibru.

Fondul suveran de investiții al Arabiei, sponsor important pentru ATP

Directorul ATP, italianul Andrea Gaudenzi a comentat noua adiție, spunând: „Este un moment de mândrie pentru noi și rezultatul unei călătorii care s-a construit de-a lungul mai multor ani.

Arabia Saudită a demonstrat un angajament real față de tenis – nu doar la nivel profesionist, ci și în dezvoltarea sportului în general, la toate nivelurile. Consolidarea evenimentelor noastre premium generează o creștere și o transformare record în întregul circuit, iar noi suntem recunoscători partenerilor noștri de la PIF și SURJ pentru sprijinul oferit în realizarea acestei creșteri și pentru împărtășirea aceleiași viziuni,” a punctat Gaudenzi.

