Sorana Cîrstea e de neoprit, la Cleveland! A pornit din calificări, acum nouă zile, și tocmai și-a trecut în cont a 6-a victorie aici. Fără set pierdut!

Astăzi, în semifinalele întrecerii de categoria WTA 250, „Sori“ a surclasat-o pe Anastasia Zakharova (Rusia, 23 de ani, 100 WTA): 6-1, 7-5, într-o oră și 19 minute. Grație acestui succes, „Sori“, care a abordat competiția de pe locul 112 în lume, a ajuns pe 88 WTA, în ierarhia live, actualizată în timp real!

Dacă va învinge și în finala de mâine, Sorana Cîrstea va acumula 928 de puncte. Și va ocupa locul 71 WTA, începând de luni.

Sorana Cîrstea – Ann Li, în finala de la Cleveland

După parcursul ei fabulos, la Cleveland, sportiva din România o va întâlni pe americanca Ann Li (25 de ani, 69 WTA) în finala de duminică (ora 21.30, ora României).

Cîrstea și Li se vor afla la a doua confruntare. Acum, scorul e 1-0 pentru americanca de 25 de ani, după cum se poate vedea mai jos:

*2021 (Grampians Trophy, hard): 6-3, 6-1 Li

Revenind la partida care urmează, la Cleveland, aceasta pune la bătaie o sumă mare. Campioana va încasa un cec în valoare de 31.016 euro, în timp ce finalista va primi 18.357 de euro.

Sorana Cîrstea poate cuceri trofeul ei cu numărul 3

De când joacă în circuitul WTA, începând din 2006, Sorana Cîrstea a câștigat două trofee WTA, la Tașkent (hard, 2008) și la Istanbul (zgură, 2021). Așadar, ea își poate trece în CV al treilea titlu WTA, dacă va învinge în finala de la Cleveland.

Iată traseul pe care l-a avut „Sori“, în drumul ei spre ultimul act:

*Calificări, turul I: 6-1, 6-0 cu Frey (974 WTA)

*Calificări, turul II: 6-2, 6-2 cu Masarova (109 WTA)

*Turul I: 6-4, 6-1 cu Uchijima (92 WTA)

*Turul II: 6-1, 6-1 cu Teichmann (85 WTA)

*Sferturi: 6-4, 6-1 cu Samsonova (19 WTA)

*Semifinale: 6-1, 7-5 cu Zakharova (100 WTA)

