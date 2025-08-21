Fără urmă de milă, Sorana Cîrstea (112 WTA) i-a lăsat doar două game-uri elvețiencei Jil Teichmann, (85 WTA) în optimile de finală ale competiției WTA 250 de la Cleveland.

Sorana Cîrstea, nemiloasă față de jucătoarea care i-a negat șansa de a juca finala turneului de la Iași

La o lună și o zi distanță de la momentul în care Jil Teichmann i-a negat Soranei Cîrstea ocazia unei finale jucate în turneul WTA 250 de la Iași, jucătoarea din Târgoviște și-a luat revanșa cu un scor mult mai drastic decât cel suferit pe zgura din țară.

Dacă la Iași Sorana Cîrstea a câștigat șapte game-uri, într-un duel încheiat 6-4, 6-3, Jil Teichmann a fost, pe hardul din Cleveland, victima a cinci break-uri consecutive și a șase game-uri pierdute pe propria servă, în cele șaizeci și trei de minute ale jocului.

