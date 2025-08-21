GALERIE FOTO Revanșă cu miros de răzbunare pentru Sorana Cîrstea: ce adversară întâlnește în sferturi la WTA Cleveland

Revanșă cu miros de răzbunare pentru Sorana C&icirc;rstea: ce adversară &icirc;nt&acirc;lnește &icirc;n sferturi la WTA Cleveland Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea luptă pentru o performanță mare, înainte de US Open 2025.

Fără urmă de milă, Sorana Cîrstea (112 WTA) i-a lăsat doar două game-uri elvețiencei Jil Teichmann, (85 WTA) în optimile de finală ale competiției WTA 250 de la Cleveland.

Sorana Cîrstea, nemiloasă față de jucătoarea care i-a negat șansa de a juca finala turneului de la Iași

La o lună și o zi distanță de la momentul în care Jil Teichmann i-a negat Soranei Cîrstea ocazia unei finale jucate în turneul WTA 250 de la Iași, jucătoarea din Târgoviște și-a luat revanșa cu un scor mult mai drastic decât cel suferit pe zgura din țară.

Dacă la Iași Sorana Cîrstea a câștigat șapte game-uri, într-un duel încheiat 6-4, 6-3, Jil Teichmann a fost, pe hardul din Cleveland, victima a cinci break-uri consecutive și a șase game-uri pierdute pe propria servă, în cele șaizeci și trei de minute ale jocului.

Sorana Cîrstea, meci cu principala favorită la câștigarea trofeului, în sferturile de la Cleveland

Liudmila Samsonova (19 WTA) va fi oponenta Soranei Cîrstea, pentru un loc în semifinalele întrecerii din Ohio.

Samsonova a trecut în faza ultimelor șaisprezece jucătoare de Yafan Wang, din China (202 WTA), scor 6-2, 6-4.

Dacă o va învinge pe Liudmila Samsonova, Sorana Cîrstea va reveni în top 100 WTA, urmând să urce până pe locul 97 mondial.

Xinyu Wang (37 WTA) și Katie Boulter (48 WTA) se numără printre celelalte jucătoare rămase în competiție, la Cleveland, cu 72 de ore înaintea startului US Open 2025.

