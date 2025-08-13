Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) a acces în optimile de finală ale competiției ATP Masters 1000 de la Cincinnati, după o victorie în minimum de seturi contra sârbului Hamad Medjedovic (72 ATP), scor 6-4, 6-4.

Prin această victorie, tenismenul spaniol a devenit al treilea cel mai tânăr tenismen, din 1990 încoace, care leagă patru sezoane consecutive în care a obținut minimum cincizeci de victorii.

Recordurile istorice ale tenisului sunt în pericol, dacă Alcaraz menține ritmul actual

Mai tineri când au obținut aceste performanțe au fost doar Pete Sampras și Rafael Nadal, conform OptaAce.

Spre comparație, Novak Djokovic a semnat această performanță - patru ani la rând cu minimum cincizeci de succese în circuitul ATP în 2016, când avea 29 de ani.

