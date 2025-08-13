GALERIE FOTO Peste Djokovic: Alcaraz a mai stabilit un record în tenis, la Cincinnati. Spaniolul a ajuns la 50 de victorii în 2025

Peste Djokovic: Alcaraz a mai stabilit un record &icirc;n tenis, la Cincinnati. Spaniolul a ajuns la 50 de victorii &icirc;n 2025 Tenis
Carlos Alcaraz a ajuns la o maturitate incredibilă, la douăzeci și doi de ani.

Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Tenis ATP
Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) a acces în optimile de finală ale competiției ATP Masters 1000 de la Cincinnati, după o victorie în minimum de seturi contra sârbului Hamad Medjedovic (72 ATP), scor 6-4, 6-4.

Prin această victorie, tenismenul spaniol a devenit al treilea cel mai tânăr tenismen, din 1990 încoace, care leagă patru sezoane consecutive în care a obținut minimum cincizeci de victorii.

Recordurile istorice ale tenisului sunt în pericol, dacă Alcaraz menține ritmul actual

Mai tineri când au obținut aceste performanțe au fost doar Pete Sampras și Rafael Nadal, conform OptaAce.

Spre comparație, Novak Djokovic a semnat această performanță - patru ani la rând cu minimum cincizeci de succese în circuitul ATP în 2016, când avea 29 de ani.

Sfaturi anti-caniculă de la Carlos Alcaraz: nu se ferește să complice viețile adversarilor

Explicând cum a gestionat momentele dificile ale meciurilor jucate sub cod roșu de caniculă, în Cincinnati, Ohio, Carlos Alcaraz a explicat că are antrenamentul unor călduri mari, deoarece provine din Murcia.

„Uneori, ne gândim doar la noi înșine, la disconfortul pe care îl resimțim. Dar uităm de adversar, care se chinuie și el, câteodată mult mai mult.

Încerc să mă gândesc și la oponent, să fac astfel încât meciul să fie o bătălie dură. Murcia e incredibil de fierbinte vara, așa că încerc să mă obișnuiesc, să nu las ca soarele să îmi încurce jocul. Dacă văd că e foarte cald, încerc să scurtez punctele, iar dacă observ că adversarul suferă, încerc să lungesc punctele,” a punctat Carlos Alcaraz pentru Tennis Channel.

Pentru un loc în sferturi la Cincinnati, Carlos Alcaraz îl va înfrunta pe italianul Luca Nardi.

