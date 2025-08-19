Simona Halep a lăsat o „moștenire“ în tenisul nostru feminin, care cu greu va putea fi egalată, în următorii mulți ani. Tocmai de aceea, trebuie să ne considerăm foarte norocoși, că am fost contemporani cu o sportivă de talia Simonei.

Pe de altă parte, și Halep a avut șansa de a străluci, de a obține rezultate cu adevărat mari, timp de un deceniu, când premiile au explodat în lumea tenisului. Prin comparație, legendarul Ilie Năstase a luat „mărunțișuri“ pentru rezultatele sale formidabile.

E suficient să spunem că „Nasty“ a primit 25.000 de dolari și un Ford, când a câștigat US Open 1972, după o finală cu americanul Arthur Ashe (3-6, 6-3, 6-7, 6-4, 6-3). Astăzi, același trofeu îi oferă câștigătorului suma de 5 milioane de dolari!

Pornind de aici, avem o explicație pentru faptul că, în perioada în care a făcut furori în circuitul feminin, Simona Halep „a luat bani cu lopata“. Și și-a încheiat cariera, în februarie 2025, cu o sumă imensă trecută în dreptul ei: 40,236,618 de dolari adunați în turnee.

Simona Halep, detronată de Iga Swiatek în clasamentul banilor

Ierarhia banilor din tenis e actualizată, săptămânal. Începând de ieri, după ultima actualizare, „Simo“ a căzut pe 4. Asta pentru că, atingând finala de la Cincinnati – pe care a și câștigat-o, ieri: 7-5, 6-4 cu Jasmine Paolini – poloneza Iga Swiatek a detronat-o pe Halep de pe podium.

În acest moment, așa arată Top 5 în clasamentul banilor din tenisul feminin:

1. Serena Williams - 94,816,730 de dolari

2. Venus Williams - 42,673,594

3. Iga Swiatek - 40,596,773

4. Simona Halep - 40,236,618

5. Maria Sharapova - 38,777,962

Când luăm clasamentul banilor la puricat, vedem că Simona Halep e la o distanță foarte mare de celelalte românce care figurează în acest top. Iată cum arată bilanțul financiar al româncelor, în acest moment:

4. Simona Halep - 40,236,618 de dolari

72. Sorana Cîrstea - 10,429,005

92. Irina Begu - 8,829,180

111. Monica Niculescu - 7,098,666

219 – Ana Bogdan - 3,543,143

265 – Mihaela Buzărnescu - 2,786,177

271. Gabriela Ruse - 2,741,887

276 – Irina Spîrlea - 2,652,068

293 – Jaqueline Cristian - 2,509,750

305 – Alexandra Dulgheru - 2,329,967

