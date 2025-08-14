Caz extrem de rar întâlnit în lumea tenisului: un tenismen a fost descalificat pentru că a făcut duș în timpul unei pauze de toalete.
Germanul Mats Rosenkranz (358 ATP) a câștigat degeaba setul inaugural al meciului cu italianul Fellin Pietro Orlando (561 ATP), deoarece arbitrul partidei l-a sancționat pentru decizia luată.
Pățania a avut loc în circuitul ITF, în cadrul unui turneu Challenger din Hersonissos, Grecia, notează Adevărul.
În virtutea regulamentului, Rosenkranz a fost descalificat deoarece s-ar fi folosit de apă pentru a-și regla disconfortul termic resimțit după o oră de joc sub o temperatură de treizeci de grade Celsius.
Alte descalificări șocante din istoria recentă a tenisului
- Novak Djokovic - US Open 2020
La scorul de 6-5 pentru Pablo Carreno Busta, în primul set al meciului din optimile Openului American derulat în urmă cu cinci ani, Novak Djokovic a lovit fără intenție un arbitru de linie.
Mingea trimisă de sârb a afectat-o pe tușieră din punct de vedere respiratoriu, iar oficialul partidei s-a văzut nevoit să îl descalifice pe Djokovic, care a pierdut și un cec în valoare de sfert de milion de dolari.
- David Nalbanian - Queen's 2012
Chiar în finala turneului ATP de la Queen's, argentinianul Nalbandian a lovit cu piciorul o cutie pe care erau imprimate anunțuri publicitare. Prin această lovitură Nalbandian l-a accidentat pe un tușier, care a început să sângereze din picior.
Arbitrul l-a descalificat din finala cu Marin Cilic, iar Nalbandian a primit și o amendă de peste douăsprezece mii de dolari.
- Denis Shapovalov - Cupa Davis 2017
Tenismenul canadian și-a pierdut cumpătul după un game în care a suferit break pe propria servă.
În momentul de cumpănă, Shapovalov a lovit cu putere mingea, care l-a lovit pe arbitru în față, în apropierea ochilor. Descalificarea lui Shapovalov a adus victoria Marii Britanii în detrimentul canadienilor.