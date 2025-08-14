Caz extrem de rar întâlnit în lumea tenisului: un tenismen a fost descalificat pentru că a făcut duș în timpul unei pauze de toalete.

Germanul Mats Rosenkranz (358 ATP) a câștigat degeaba setul inaugural al meciului cu italianul Fellin Pietro Orlando (561 ATP), deoarece arbitrul partidei l-a sancționat pentru decizia luată.

A câștigat degeaba setul întâi: un duș l-a descalificat pe un jucător german

Pățania a avut loc în circuitul ITF, în cadrul unui turneu Challenger din Hersonissos, Grecia, notează Adevărul.

În virtutea regulamentului, Rosenkranz a fost descalificat deoarece s-ar fi folosit de apă pentru a-și regla disconfortul termic resimțit după o oră de joc sub o temperatură de treizeci de grade Celsius.