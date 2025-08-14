GALERIE FOTO Dopaj termic? Motivul uluitor pentru care un tenismen a fost descalificat din turneu: trei alte descalificări ireale

Dopaj termic? Motivul uluitor pentru care un tenismen a fost descalificat din turneu: trei alte descalificări ireale Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Un gest banal a condus la o descalificare mai rar întâlnită în tenis.

TAGS:
Din articol

Caz extrem de rar întâlnit în lumea tenisului: un tenismen a fost descalificat pentru că a făcut duș în timpul unei pauze de toalete.

Germanul Mats Rosenkranz (358 ATP) a câștigat degeaba setul inaugural al meciului cu italianul Fellin Pietro Orlando (561 ATP), deoarece arbitrul partidei l-a sancționat pentru decizia luată.

A câștigat degeaba setul întâi: un duș l-a descalificat pe un jucător german

Pățania a avut loc în circuitul ITF, în cadrul unui turneu Challenger din Hersonissos, Grecia, notează Adevărul.

În virtutea regulamentului, Rosenkranz a fost descalificat deoarece s-ar fi folosit de apă pentru a-și regla disconfortul termic resimțit după o oră de joc sub o temperatură de treizeci de grade Celsius.

Roland Garros

  • Aryna sabalenka roland garros 2025 sf meci
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Alte descalificări șocante din istoria recentă a tenisului

  • Novak Djokovic - US Open 2020

La scorul de 6-5 pentru Pablo Carreno Busta, în primul set al meciului din optimile Openului American derulat în urmă cu cinci ani, Novak Djokovic a lovit fără intenție un arbitru de linie.

Mingea trimisă de sârb a afectat-o pe tușieră din punct de vedere respiratoriu, iar oficialul partidei s-a văzut nevoit să îl descalifice pe Djokovic, care a pierdut și un cec în valoare de sfert de milion de dolari.

  • David Nalbanian - Queen's 2012

Chiar în finala turneului ATP de la Queen's, argentinianul Nalbandian a lovit cu piciorul o cutie pe care erau imprimate anunțuri publicitare. Prin această lovitură Nalbandian l-a accidentat pe un tușier, care a început să sângereze din picior.

Arbitrul l-a descalificat din finala cu Marin Cilic, iar Nalbandian a primit și o amendă de peste douăsprezece mii de dolari.

  • Denis Shapovalov - Cupa Davis 2017

Tenismenul canadian și-a pierdut cumpătul după un game în care a suferit break pe propria servă.

În momentul de cumpănă, Shapovalov a lovit cu putere mingea, care l-a lovit pe arbitru în față, în apropierea ochilor. Descalificarea lui Shapovalov a adus victoria Marii Britanii în detrimentul canadienilor.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Mesaj viral: „Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideți cât câștigă asistentele”
Mesaj viral: &bdquo;Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideți c&acirc;t c&acirc;știgă asistentele&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Braga &ndash; CFR Cluj, LIVE TEXT, de la ora 21.30: perspective sumbre, &icirc;nainte de play-off
Braga – CFR Cluj, LIVE TEXT, de la ora 21.30: perspective sumbre, înainte de play-off
Reziliere de contract la FCSB! Atacantul de 20 de milioane de euro adus de omul de fotbal Gigi Becali este OUT de la campioană
Reziliere de contract la FCSB! Atacantul de 20 de milioane de euro adus de omul de fotbal Gigi Becali este OUT de la campioană
Liverpool transferă pe 35 de milioane de euro un fundaș central de top de doar 18 ani! Astăzi e programată vizita medicală
Liverpool transferă pe 35 de milioane de euro un fundaș central de top de doar 18 ani! Astăzi e programată vizita medicală
Dezvăluiri explozive: Donnarumma &ndash; Luis Enrique, culisele unei rupturi care a uimit Franța
Dezvăluiri explozive: Donnarumma – Luis Enrique, culisele unei rupturi care a uimit Franța
Top cinci jucători pe care fanii abia așteaptă să &icirc;i vadă &icirc;n Premier League (exclusiv pe VOYO)
Top cinci jucători pe care fanii abia așteaptă să îi vadă în Premier League (exclusiv pe VOYO)
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Transfer bombă: Real Madrid i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Luka Modric!

Transfer bombă: Real Madrid i-a găsit înlocuitor lui Luka Modric!

Gigi Becali s-a ținut de cuv&acirc;nt! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat la sosirea lui FCSB &icirc;n Kosovo

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt! Ce s-a întâmplat la sosirea lui FCSB în Kosovo

Florin Tănase, de două ori reclamat! Decarul lui FCSB, chemat să dea explicații

Florin Tănase, de două ori reclamat! Decarul lui FCSB, chemat să dea explicații

PSG - Tottenham 2-2 (4-3 d.l.d.) | Francezii au c&acirc;știgat Supercupa Europei

PSG - Tottenham 2-2 (4-3 d.l.d.) | Francezii au câștigat Supercupa Europei

Rotaru se &icirc;ntrece cu Gigi Becali și la bolizi de lux! Patronul de la Craiova și-a cumpărat o adevărată bestie de jumătate de milion de euro

Rotaru se întrece cu Gigi Becali și la bolizi de lux! Patronul de la Craiova și-a cumpărat o adevărată bestie de jumătate de milion de euro

Cum a numit-o antrenorul lui Bașakșehir pe Universitatea Craiova, adversara probabilă din play-off-ul Conference League

Cum a numit-o antrenorul lui Bașakșehir pe Universitatea Craiova, adversara probabilă din play-off-ul Conference League

CITESTE SI
Turismul la urs, fenomen periculos &icirc;n Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

stirileprotv Turismul la urs, fenomen periculos în Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze v&acirc;nzările. &bdquo;Ne așteptăm la un recul&rdquo;

stirileprotv Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze vânzările. „Ne așteptăm la un recul”

O t&acirc;nără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă &icirc;n c&acirc;teva luni, &icirc;n Australia, și a ajuns la o concluzie dură

stirileprotv O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(EN) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!