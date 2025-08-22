Cineva își mușcă limba: două lucruri halucinante întâmplate în noua probă de dublu mixt de la US Open

Alcaraz și Răducanu au făcut spectacol în noua întrecere, dar nici Novak Djokovic nu s-a lăsat mai prejos. În echipă cu Olga Danilovic, sârbul a trimis două loburi bine controlate înainte de a lovi, în lung de linie, un forehand direct câștigător, pe lângă fostul campion al US Open, Daniil Medvedev.

Carlos Alcaraz și Emma Răducanu au primit invitație de joc în noua probă de dublu mixt organizată în cadrul Openului American.

Nu doar bărbații au produs însă momente care au încântat asistența pe Arena Arthur Ashe.

Dacă Iga Swiatek a continuat să reziste eroic în puncte inclusiv în duelurile cu adversarii din ATP, Sara Errani a produs inimaginabilul.

Sara Errani: înălțime de 1,64 metri, serve care amețesc cei mai buni tenismeni din ATP

Sportiva italiană recunoscută, în trecut, pentru vulnerabilitatea sa la serviciu, a progresat enorm în ultimele sezoane în acest aspect al jocului, ajungând campioană olimpică în proba de dublu, dar și câștigătoare la Roland Garros, în acest an, în aceeași probă, alături de Jasmine Paolini.

Serva italiencei Errani s-a îmbunătățit atât de mult încât l-a păcălit complet pe Taylor Fritz. Americanul, clasat pe locul 4 ATP, a fost prea încrezător când a abordat o lovitură de retur, trimisă direct în afara terenului, în urma efectului deosebit de pronunțat încărcat de Sara Errani în minge.

În final, serviciul Sarei Errani a fost suficient pentru a o transforma în campioană US Open 2025 de dublu mixt, italianca reușind, alături de Andrea Vavassori, să își apere titlul cucerit anul trecut.

