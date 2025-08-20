VIDEO Faza picantă de la US Open: Emma Răducanu s-a dat de gol. Ce a făcut britanica sub ochii lui Carlos Alcaraz

Faza picantă de la US Open: Emma Răducanu s-a dat de gol. Ce a făcut britanica sub ochii lui Carlos Alcaraz Tenis
Emma Răducanu și Carlos Alcaraz nu au reușit să debuteze cu victorie în proba de dublu mixt.

Carlos Alcaraz Tenis ATP Tenis WTA US Open 2025 emma raducanu
În noua probă de dublu mixt organizată în cadrul US Open, Emma Răducanu și Carlos Alcaraz au făcut spectacol, dar au sfârșit învinși încă din primul tur.

Echipa iberico-britanică a fost învinsă de dublul americano-britanic, alcătuit din Jessica Pegula și Jack Draper.

Răducanu și Alcaraz, eliminați în primul tur al probei de dublu mixt de la US Open

Partida s-a încheiat scor 4-2, 4-2, într-un format care facilitează cursivitatea competiției de dublu mixt, programate să se încheie după doar două zile de meciuri.

În ciuda rezultatului nedorit, Emma Răducanu și Carlos Alcaraz au încântat publicul de pe Arena Arthur Ashe și au arătat că se simt excelent împreună, pe terenul de tenis.

Carlos Alcaraz și Emma Răducanu au luptat impecabil în cel mai savuros schimb de mingi al partidei, în care spaniolul a găsit un unghi incredibil pentru a tranșa punctul, dar nu înainte ca fosta campioană a Openului American să reziste bine într-un duel cu Jack Draper.

Emma Răducanu

  • Emma raducanu montreal 2025
Finalul partidei a surprins un moment neașteptat

Finalul partidei a alimentat speculațiile răspândite în această vară de Nick Kyrgios. Tenismenul australian afirma în timpul întrecerii de mare șlem de la Wimbledon că între Carlos Alcaraz, Emma Răducanu și Jack Draper ar exista un triunghi amoros.

„Nu știu, cred că e un triunghi amoros aici, între Draper, Alcaraz și Răducanu. Cei doi pare că se bat pentru Răducanu, dar nu sunt sigur. Nu știu cine o face fericită,” s-a pronunțat Kyrgios, care a vorbit și despre situația Emmei Răducanu, potrivit Daily Mail.

În contextul dat, Emma Răducanu i-a strâns mâna lui Jack Draper cu răceală, în timp ce Carlos Alcaraz nu a ezitat să o îmbrățișeze pe Jessica Pegula, o practică împământenită la finalul meciurilor în proba prietenoasă a tenisului, dublul mixt.

Carlos Alcaraz

  • Carlos alcaraz cincinnati 205
