În noua probă de dublu mixt organizată în cadrul US Open, Emma Răducanu și Carlos Alcaraz au făcut spectacol, dar au sfârșit învinși încă din primul tur.

Echipa iberico-britanică a fost învinsă de dublul americano-britanic, alcătuit din Jessica Pegula și Jack Draper.

Răducanu și Alcaraz, eliminați în primul tur al probei de dublu mixt de la US Open

Partida s-a încheiat scor 4-2, 4-2, într-un format care facilitează cursivitatea competiției de dublu mixt, programate să se încheie după doar două zile de meciuri.

În ciuda rezultatului nedorit, Emma Răducanu și Carlos Alcaraz au încântat publicul de pe Arena Arthur Ashe și au arătat că se simt excelent împreună, pe terenul de tenis.

Carlos Alcaraz și Emma Răducanu au luptat impecabil în cel mai savuros schimb de mingi al partidei, în care spaniolul a găsit un unghi incredibil pentru a tranșa punctul, dar nu înainte ca fosta campioană a Openului American să reziste bine într-un duel cu Jack Draper.

