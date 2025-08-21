Începând cu ediția 2025, US Open a regândit competiția de dublu mixt din cadrul ultimului turneu de mare șlem al anului.

Doar șaisprezece echipe au fost admise pe tabloul principal, iar criteriile de selecție s-au dovedit arbitrare, campioana olimpică în proba de dublu mixt, Katerina Siniakova neavând loc în concurs.

Errani și Vavassori au câștigat un milion de dolari, în două zile de competiție

Într-un format reinventat, prin care toate meciurile - exceptând finala - s-au jucat cu seturi scurte, în care prima echipă la patru game-uri iese învingătoare, iar întregul turneu de dublu mixt a durat două zile.

Câștigători au ieșit italienii Andrea Vavassori și Sara Errani. Dubliști cu experiență, Vavassori și Errani au luptat o oră și jumătate împotriva echipei alcătuite din doi jucători de simplu faimoși, Casper Ruud și Iga Swiatek.

6-3, 5-7, 10-7 a fost scorul prin care Sara Errani și Andrea Vavassori și-au asigurat marele premiu în valoare de un milion de dolari americani.

