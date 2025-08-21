VIDEO Le-au luat banii și le-au dat o lecție: ce au spus italienii Errani și Vavassori după câștigarea turneului de dublu mixt de la US Open

Marcu Czentye
Sara Errani și Andrea Vavassori sunt câștigătorii noii probe de dublu mixt organizate în cadrul Openului American.

Începând cu ediția 2025, US Open a regândit competiția de dublu mixt din cadrul ultimului turneu de mare șlem al anului.

Doar șaisprezece echipe au fost admise pe tabloul principal, iar criteriile de selecție s-au dovedit arbitrare, campioana olimpică în proba de dublu mixt, Katerina Siniakova neavând loc în concurs.

Errani și Vavassori au câștigat un milion de dolari, în două zile de competiție

Într-un format reinventat, prin care toate meciurile - exceptând finala - s-au jucat cu seturi scurte, în care prima echipă la patru game-uri iese învingătoare, iar întregul turneu de dublu mixt a durat două zile.

Câștigători au ieșit italienii Andrea Vavassori și Sara Errani. Dubliști cu experiență, Vavassori și Errani au luptat o oră și jumătate împotriva echipei alcătuite din doi jucători de simplu faimoși, Casper Ruud și Iga Swiatek.

6-3, 5-7, 10-7 a fost scorul prin care Sara Errani și Andrea Vavassori și-au asigurat marele premiu în valoare de un milion de dolari americani.

Errani și Vavassori și-au apărat titlul de campioni cucerit anul trecut

Sara Errani s-a pronunțat împotriva noului mod de organizare a acestei probe, transmițându-le americanilor: „Nu poți să organizezi un turneu de mare șlem de dublu și să nu îi lași pe dubliști să participe. Îi excluzi din sportul lor. Nu e onest,” s-a exprimat Errani, care a dedicat trofeul „jucătorilor de dublu care nu au putut să participe,” notează NBC.

Jucători ca Frances Tiafoe - dezinteresați de proba de dublu - au recunoscut că s-au înscris după ce au văzut premiile financiare puse în joc.

În 2025, premiul campionilor a fost de cinci ori mai mare decât în 2024

Prezența pe tabloul principal a fost răsplătită cu $20,000 per echipă, iar Iga Swiatek și Casper Ruud, ca finaliști învinși, au primit un cec în valoare de $400,000.

În raport cu anul trecut, premiul cel mare a fost multiplicat de cinci ori, spre beneficiul italienilor Sara Errani și Andrea Vavassori, care și-au apărat titlul de campioni.

