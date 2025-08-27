Sorana Cîrstea (35 de ani, 71 WTA) a ajuns la opt succese consecutive în sezonul de hard nord-american. Sportiva din România s-a calificat în turul doi al Openului American după un succes în minimum de seturi contra argentiniencei Solana Sierra, conturat scor 7-5, 6-0, după o oră și zece minute de joc.

În ierarhia mondială actualizată în timp real, Sorana Cîrstea a ajuns pe locul 63, o performanță colosală, având în vedere că a început turneul WTA 250 de la Cleveland de pe poziția cu numărul 112.

Șir istoric pentru Sorana Cîrstea: opt victorii consecutive în WTA

În ultimele douăsprezece meciuri oficiale, doar Iga Swiatek a reușit să o învingă pe Sorana Cîrstea.

Totul a început cu semifinala jucată pe zgura de la Iași, confirmată de trei succese pe tabloul principal al competiției WTA 1000 de la Cincinnati.

După înfrângerea cu Iga Swiatek, Sorana Cîrstea a început, în data de 16 august, în primul tur al calificărilor turneului din Cleveland, o serie de opt meciuri câștigate consecutiv.

În luna august, doar Swiatek a depășit-o pe Cîrstea

Dacă va reuși să treacă în turul trei la US Open, Sorana Cîrstea și-ar mări semnificativ șansele de a reveni în top 60 WTA.

În fața Soranei Cîrstea va fi însă Karolina Muchova, jucătoarea în fața căreia a pierdut sfertul de finală jucat la New York, în urmă cu doi ani. Scorul partidei derulate în ediția 2023 a Openului American a fost 6-0, 6-3.

Muchova a atins faza semifinalelor Openului American, în precedentele două ediții, dar chiar și o înfrângere ar putea să o ajute pe Sorana Cîrstea, care are în vedere și participarea în proba de dublu feminin, alături de Anna Kalinskaya.

