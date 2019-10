TURNEUL DE LA BEIJING | Naomi Osaka, mustrata de tatal sau pe teren! Cum a reusit apoi sa o bata pe Bianca Andreescu

Naomi Osaka a fost certata de tatal sau in meciul cu Bianca Andreescu.

Naomi Osaka a fost mustrata de tatal sau in timpul meciului cu Bianca Andreescu. Osaka s-a impus in final, scor 5-7, 6-3, 6-4.

Leonard Francois este tatal si antrenorul niponei, iar astazi nu a ezitat sa puncteze aspectele negative din jocul fiicei sale.

Tatal lui Naomi Osaka: "De multe ori nu esti atat de agresiva pe cat ar trebui sa fii!"

"Constanta e cheia. Trebuie sa controlezi fiecare situatie, la asta ai de lucrat. Trebuie sa ramai concentrata. Doar fa ceea ce trebuie sa faci. Sunt mandru de tine, poti sa castigi", a mai adaugat tatal lui Naomi Osaka.

Naomi Osaka are in palmares doua titluri de Grand Slam, la fel ca Simona Halep. Ambele jucatoare si-au castigat turneele de mare slem in 2018, respectiv 2019. Osaka la US Open si Australian Open, in vreme ce Halep la Roland Garros si Wimbledon.

Naomi Osaka o va infrunta in semifinale pe Caroline Wozniacki, campioana de la Australian Open din 2018.