Naomi Osaka este de neoprit! A jucat doua meciuri in 5 ore si s-a calificat in finala turneului din Japonia

Una dintre principalele adversare ale Simonei Halep in sezonul asiatic, Naomi Osaka este intr-o forma de zile mari. Jucatoarea din Japonia a castigat doua meciuri consecutive in aceeasi zi, pe parcursul a doar 5 ore.

Naomi Osaka a fost nevoita sa joace doua tururi in aceeasi zi in localitatea nipona Osaka. Numarul 4 WTA a invins-o la ora 06:00, ora Romaniei pe Yulia Putintseva, scor 6-4, 6-4, dupa care a jucat in semifinale cu Elise Mertens, de care a trecut cu scorul de 6-4, 6-1, intr-o confruntare care s-a incheiat la ora 11:00.

Naomi Osaka va juca finala de la Osaka impotriva rusoaicei Anastasia Pavlyuchenkova

Pavlyuchenkova a dispus de Angelique Kerber in semifinalele competitiei, 6-3, 6-3 dupa numai 79 de minute de joc.

Finala se va juca in noaptea de sambata spre duminica, de la ora 04:00.

Naomi Osaka se afla in clasamentul LIVE la numai 43 de puncte in fata Simonei Halep, dar a anuntat ca se simte cel mai bine pe suprafetele hard, pe care se vor juca toate turneele ramase pana la finalul sezonului.

"Am invatat multe cand am jucat la Wimbledon in acest an si stiu ca ma simt cel mai confortabil pe un teren de hard. Acum insa am si avantajul de a juca in Japonia", a declarat Naomi Osaka, campioana la US Open in 2018 si la Australian Open in 2019.