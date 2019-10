Naomi Osaka, cuvinte superbe despre Bianca Andreescu! "Am multe de invatat de la ea" Cele doua se vor infrunta maine pentru prima oara

Bianca Andreescu a ajuns la 16 victorii consecutive in circuitul WTA. Urmatoarea sa adversara va fi Naomi Osaka din Japonia, jucatoare cu 7 succese la rand in circuit.https://www.sport.ro/stiri-despre/bianca-andreescu

Andreescu si Osaka se vor duela in faza sferturilor de finala ale turneului WTA de la Beijing.

Va fi prima intalnire directa intre Bianca Andreescu si Naomi Osaka, o rivalitate care ar putea sa dureze mai mult decat ne imaginam in prezent

"Am urmarit-o jucand atunci cand am fost la Toronto. E cu siguranta o jucatoare uimitoare. Cred ca performantele realizate de ea in acest an le depaseste pe cele de anul trecut ale mele. Am multe de invatat de la ea", a declarat Naomi Osaka despre Bianca Andreescu.

Andreescu vs. Osaka va avea loc vineri, 4 octombrie nu inainte de ora 16:00, ora Romaniei.