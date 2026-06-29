Brazilia - Japonia, de la 22:00. Echipe probabile + cine se califică în optimi

Brazilia - Japonia, de la 22:00. Echipe probabile + cine se califică în optimi CM 2026
SPORT.RO
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Brazilia - Japonia.

TAGS:
Brazilia - JaponiaCM 2026
Din articol

de Dan Chilom

Prima încleștare aprigă din șaisprezecimile Cupei Mondiale se dispută în această seară, de la ora 22:00. Brazilia, cea mai galonată națională de fotbal de pe mapamond, dă piept cu reprezentativa “Țării Soarelui Răsare”, Japonia. În grupe, trupa lui Ancelotti a terminat prima, la egalitate cu Maroc, ambele cu câte 7 puncte, dar golaveraj superior de partea brazilienilor. De partea cealaltă, Japonia a terminat a doua în grupă, cu 5 puncte, două în spatele Olandei. 

Cele două naționale s-au întâlnit nu de mult, în 2025, ce-i drept într-un amical, Japonia reușind să se impună cu scorul de 3-2. 

Brazilia - Japonia | Echipe probabile

Brazilia: Alisson — Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos — Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá — Rayan, Cunha, Vinicius.

Japonia: Suzuki — Seko, Tanighuchi, Itō — Sugawara, Sano, Kamada, Nakamura — Doan, Maeda — Ueda.

Casele de pariuri din întreaga lume merg pe mâna Braziliei, căreia îi acordă o cotă de 1.74 la victorie în timp regulamentar.

Brazilia - Japonia

Japonia are 5.00 pentru un eventual succes

Egalul - 3.80

Brazilia merge mai departe - 1.37

Japonia merge mai departe - 3.35

Brazilia se califică în prelungiri - 11.00

Japonia se califică în prelungiri - 22.00

Brazilia se califică la loviturile de departajare - 12.00

Japonia se califică la loviturile de departajare -13.00

Ambele echipe marchează - 1.95 

Seleção se află în acest moment pe locul 6 în clasamentul FIFA, în timp ce Japonia este pe 18. 

Meciul se dispută pe NRG Stadium din Houston, gazda echipei Houston Texas, și are o capacitate de 72000 de locuri. 

Maurizio Mariani va conduce partida, arbitru de 44 de ani din Italia, care acordă în medie 0,28 cartonașe roșii pe meci, și 4,64 galbene. 

Sugestia Sport.ro: 

Ambele echipe marchează

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