Iranienii au lăsat o scrisoare în vestiar

'Iranul este încă în picioare': echipa națională de fotbal a Iranului, care participă la Cupa Mondială, a lăsat un alt mesaj în vestiar după meciul de sâmbătă împotriva Egiptului (1-1), exprimându-și mândria și mulțumindu-le suporterilor săi.

'Venim din Iran, un ținut care timp de mii de ani a pus onoarea mai presus de victorie', începe această scrisoare, redactată în engleză și difuzată de televiziunea publică iraniană.Team Melli a mulțumit în mod special orașului Seattle, unde a avut loc meciul împotriva Egiptului, 'pentru ospitalitatea sa'. Jucătorii au mulțumit, de asemenea, orașului Los Angeles într-un bilet similar lăsat în vestiar după meciul cu Belgia (0-0).