Iranienii au lăsat o scrisoare în vestiar

Iranienii au lăsat o scrisoare în vestiar CM 2026
Alexandru Hațieganu
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CM 2026.

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IranscrisoareCM 2026Cupa Mondialafotbal

'Iranul este încă în picioare': echipa națională de fotbal a Iranului, care participă la Cupa Mondială, a lăsat un alt mesaj în vestiar după meciul de sâmbătă împotriva Egiptului (1-1), exprimându-și mândria și mulțumindu-le suporterilor săi.

'Venim din Iran, un ținut care timp de mii de ani a pus onoarea mai presus de victorie', începe această scrisoare, redactată în engleză și difuzată de televiziunea publică iraniană.Team Melli a mulțumit în mod special orașului Seattle, unde a avut loc meciul împotriva Egiptului, 'pentru ospitalitatea sa'. Jucătorii au mulțumit, de asemenea, orașului Los Angeles într-un bilet similar lăsat în vestiar după meciul cu Belgia (0-0).

  • Naționala Iranului a fost eliminată dramatic de la Cupa Mondială. Echipa lui Amir Ghalenoei a încheiat pe locul 3 în grupa G, cu 3 puncte, și a trebuit să aștepte cu sufletul la gură terminarea celorlalte grupe pentru a afla dacă se va număra printre cele mai bune 8 ocupante ale locurilor 3.
  • Pentru a merge în 16-imi, Iranul avea nevoie ca duelul Algeria - Austria să nu se încheie la egalitate. Cele două au remizat însă, scor 3-3, și au obținut împreună calificarea.

'Pentru noi, fotbalul nu este doar o competiție bazată pe rezultate, ci un test de caracter', se mai arată în acest mesaj.Echipa le mulțumește în mod special 'tuturor iranienilor care și-au oferit inimile, vocile și întreaga ființă Iranului', înainte de a conchide: 'Iranul este încă în picioare'.Totuși, această scrisoare conține și câteva referințe la conflictul care opune Iranul Statelor Unite și Israelului începând cu luna februarie.

De exemplu, autorii mesajului au scris #168 cu roșu lângă text, alături de #Minab, un oraș iranian unde o școală a fost bombardată pe 28 februarie. Autoritățile iraniene, care au dat vina pe Statele Unite, au raportat un număr 155 de persoane decedate, inclusiv 120 de copii. Cu toate acestea, presa iraniană a menționat un bilanț de 168 de copii uciși în atac.

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