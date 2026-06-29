Rareș Ilie, deturnat din drumul spre Rapid: "Contract până în 2029"

Rareș Ilie, deturnat din drumul spre Rapid: &quot;Contract până în 2029&quot; Stranieri
SPORT.RO
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Rareș Ilie (23 de ani) va schimba din nou echipa în această vară, însă șansele să revină în Superliga sunt reduse.

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Aflat de patru ani în proprietatea lui Nice, Rareș Ilie a jucat în doar 10 meciuri la formația franceză și nu a avut realizări notabile. Mijlocașul a fost împrumutat la mai multe cluburi din Europa, precum Maccabi Tel Aviv, Lausanne Sport, Catanzaro sau Empoli.

Rareș Ilie, tot mai aproape să semneze cu Avellino

Empoli, ultima formație la care a evoluat, nu a activat clauza de transfer definitiv în valoare de 800.000 de euro, astfel că Rareș Ilie va trebui să revină la Nice, unde mai are un an de contract. Cu toate acestea, viitorul fostului internațional U21 pare că va fi tot în Italia.

Avellino, formație care s-a clasat pe locul 8 în ediția trecută din Serie B, a intensificat negocierile cu Nice și pregătește "o ofertă semnificativă" pentru transferul românului, scrie Tuttomercatoweb, care citează Sportchannel214.

"Nice este dispusă să îl lase pe Rareș Ilie să plece, având în vedere că înțelegerea îi expiră în 2027. Părțile încearcă acum să ajungă la un acord, iar jucătorul are un contract pregătit până în 2029", au mai scris italienii.

Vestea este una proastă pentru Rapid, care a anunțat de mai multe ori că și-ar dori să îl repatrieze în această vară pe Rareș Ilie. Giuleștenii au încasat 4 milioane de euro în 2022, când l-au vândut la Nice.

Avellino a fost preluată în această vară de antrenorul Alessandro Nesta (50 de ani), fostul mare fundaș al lui AC Milan, campion mondial cu Italia în 2006.

În sezonul trecut, Avellino a evoluat în play-off-ul de promovare în Serie A, însă a cedat clar în sferturi contra lui Catanzaro (0-3).

  • Rares ilie empoli
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Rareș Ilie
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