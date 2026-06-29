Răsturnare de situație: i-a spus „NU” lui Liverpool și semnează cu PSG

Deși Liverpool era pregătită să investească o sumă impresionantă pentru transferul său, internaționalul ivorian a ales un alt proiect.

Potrivit publicației The Athletic, extrema de 19 ani și-a dat acordul pentru un transfer la PSG, dacă va pleca de la RB Leipzig în această vară.

Diomande i-a spus „NU” lui Liverpool și semnează cu PSG

Fotbalistul este convins de proiectul condus de Nasser Al-Khelaifi și consideră că la Paris are cele mai mari șanse să câștige trofee importante și să lupte, pe viitor, pentru Balonul de Aur.