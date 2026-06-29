Răsturnare de situație: i-a spus „NU” lui Liverpool și semnează cu PSG

Răsturnare de situație: i-a spus „NU” lui Liverpool și semnează cu PSG Fotbal extern
SPORT.RO
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Yan Diomande este unul dintre cele mai dorite nume ale acestei veri, însă viitorul său pare să fie departe de Premier League. 

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Deși Liverpool era pregătită să investească o sumă impresionantă pentru transferul său, internaționalul ivorian a ales un alt proiect.

Potrivit publicației The Athletic, extrema de 19 ani și-a dat acordul pentru un transfer la PSG, dacă va pleca de la RB Leipzig în această vară. 

Diomande i-a spus „NU” lui Liverpool și semnează cu PSG

Fotbalistul este convins de proiectul condus de Nasser Al-Khelaifi și consideră că la Paris are cele mai mari șanse să câștige trofee importante și să lupte, pe viitor, pentru Balonul de Aur.

Liverpool a încercat să îl convingă cu o ofertă care s-a apropiat de 100 de milioane de euro, însă RB Leipzig a refuzat. Clubul german a cerut aproximativ 130 de milioane de euro.

Diomande vine după un sezon excelent în tricoul lui Leipzig, pentru care a bifat 36 de meciuri oficiale, 13 goluri și 10 pase decisive. 

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