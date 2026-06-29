În urma acestui succes, el a devenit noul lider al clasamentului general.

Etapa a debutat vineri seară cu startul festiv, unde mii de spectatori au venit să îi vadă pe piloții înscriși în competiție. La finalul serii, un spectaculos joc de drone, dedicat memoriei lui Mihai Leu, precum și un foc de artificii au luminat cerul Hunedoarei, într-unul dintre cele mai emoționante momente din istoria motorsportului românesc.

La volanul unui Hyundai i20 N Rally2, special pregătit pentru raliuri și evaluat la peste 200.000 de euro, Adrian Teslovan a dominat etapa din orașul natal al lui Mihai Leu încă din antrenamente. El a obținut cel mai bun timp în fiecare dintre cele trei manșe, cea mai rapidă fiind parcursă în 2:37,070.

Tot pe o mașină de raliu de ultimă generație, un Skoda Fabia Rally2, Vali Porcișteanu a încheiat antrenamentele cu al doilea timp, la doar nouă zecimi de secundă de lider, în timp ce podiumul a fost completat de Alexandra Teslovan, fiica lui Adrian Teslovan, cronometrată în 2:38,054.

Teslovan senior și-a adjudecat victoria și a stabilit cel mai bun timp al etapei încă din prima manșă de concurs, când a ajuns la finiș în 2:33,746. Pe locul secund s-a clasat Vali Porcișteanu, cu timpul de 2:35,973, iar al treilea a fost sibianul Călin Bucur, tot la volanul unui Skoda Fabia Rally2, cu 2:36,164.

Câștigătorul ediției de anul trecut de la Hunedoara, Dragoș Savloschi, care a concurat pe un monopost Wolf GB08 Thunder, nu a mai repetat prestația din 2025 și a încheiat pe locul 6 la general.

În Top 10 s-au mai clasat Alexandra Teslovan (Hyundai i20 N Rally2), Alex Filip (Skoda Fabia Rally2), Radu Benea (Ferrari 488 Challenge), Lucian Răduț (Mitsubishi Lancer Evo VIII) și Cristi Șugar (Peugeot 208 Rally4).

În urma acestei victorii, Adrian Teslovan este noul lider al clasamentului general, cu 35 de puncte, urmat de Dragoș Savloschi, cu 33 de puncte, și de Vali Porcișteanu, cu 26 de puncte.

Următoarea etapă a Campionatului Național de Super Rally, Trofeul Profi, va avea loc în centrul municipiului Timișoara, în perioada 29–30 august.