Publicația Fotomac a scris că Gaziantep pregătește oferta pentru unul dintre jucătorii celor de la FCSB.

Turcii anunță că Gaziantep pregătește oferta pentru Ștefan Târnovanu

Concret, turcii susțin că Mirel Rădoi le-a cerut conducătorilor lui Gaziantep să pregătească o ofertă pentru Ștefan Târnovanu, portarul fostei campioane a României.

Este greu de crezut, însă, că acest lucru se va întâmpla, având în vedere că Gaziantep traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar și, în momentul de față, echipa pregătită de Mirel Rădoi are și interdicție la transferuri.

Deocamdată, Ștefan Târnovanu se află în cantonament alături de FCSB și, chiar dacă portarul a recunoscut că își dorește să prindă un transfer în străinătate, cel mai probabil goalkeeper-ul va începe noul sezon alături de roș-albaștri. Gigi Becali a subliniat recent că FCSB nu a primit nicio ofertă pentru Târnovanu.

”La cererea antrenorului Mirel Rădoi, Gaziantep pregătește transferul portarului de la FCSB, Ștefan Târnovanu”, a scris Fotomac.

3 milioane de euro este cota de piață a lui Ștefan Târnovanu, potrivit Transfermarkt.

Contractul lui Ștefan Târnovanu cu FCSB va expira în vara anului 2028.

Ce a spus Mirel Rădoi despre transferul lui Ștefan Târnovanu

”În momentul ăsta nu putem plăti sume de transfer. Și dacă nu ar fi fost interdicția de la FIFA, nu am putea să luăm în calcul un asemenea transfer din cauza sumei pe care o cere FCSB.

Noi, în momentul de față, dacă am dori să aducem un portar străin, avem o sumă care aproape că este ridicol dacă vorbim de sumă de transfer. Preferăm jucătorii liberi de contract ca să le putem oferi salarii mult mai mari, în Turcia fiind și o salarizare pe zece luni dintr-un an, nu pe 12 luni ca în România. La fel, salariile nu sunt foarte mari în momentul acesta.

Oricât ne-am dori să avem un portar ca Fane, nu putem să îl luăm, pentru că FCSB cere o sumă mare de transfer, el are un salariu mare la FCSB, iar diferența pe care noi am putea să o oferim nu ar face o mare diferență pentru el să se mute din România în Turcia. Ne-am dori un asemenea portar, cum orice echipă și-ar dori, cum, la fel, mă uit și ce e în spatele lui Fane, Zima, un portar senzațional, Matei, un portar senzațional, Udrea, al patrulea portar, care îi ține în priză pe toți trei. Din punctul ăsta de vedere, FCSB nu cred că își poate face probleme nici sezonul ăsta, nici sezonul următor”, spunea Mirel Rădoi în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro la finalul lunii mai.