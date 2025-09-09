Jannik Sinner (24 de ani) a cedat prima poziție în clasamentul ATP după 65 de săptămâni consecutive petrecute în această postură.

Tenismenul italian a fost învins în patru seturi de rivalul spaniol, Carlos Alcaraz, scor 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, în ultimul meci jucat în ediția 2025 a Openului American.

Jannik Sinner, dezamăgit de previzibilitatea avută în tenisul jucat în finala US Open 2025

În cadrul conferinței de presă abordate ca finalist învins, Jannik Sinner a fost lucid și a reușit să își exprime clar planurile care i-au fost reconturate în urma acestui rezultat.

„Am fost foarte previzibil pe teren astăzi. Alcaraz a schimbat constant jocul. Ăsta e stilul lui de joc.

Acum ține de mine dacă vreau să fac schimbări sau nu, dar, cu siguranță, vom munci la asta.

„Voi face niște schimbări, chiar dacă voi pierde câteva meciuri.”

Nu am reușit nici măcar un serviciu-voleu. Nu am folosit scurte, iar, când joci împotriva lui Carlos, trebuie să ieși din zona de confort.

Voi avea ca obiectiv - chiar dacă voi pierde câteva meciuri - să fac niște schimbări. Să devin mai imprevizibil, ca jucător. Asta trebuie să fac, încercând să devin un tenismen mai bun. Până la urmă, acesta e marele meu țel,” a afirmat Jannik Sinner, în conferința de presă.

