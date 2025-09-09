GALERIE FOTO Sinner, descumpănit după ce a pierdut locul întâi în clasament. Ce l-a dezamăgit în finala US Open

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jannik Sinner a admis superioritatea rivalului Carlos Alcaraz în finala US Open 2025.

Jannik Sinner Carlos Alcaraz finala US Open 2025 Tenis ATP
Jannik Sinner (24 de ani) a cedat prima poziție în clasamentul ATP după 65 de săptămâni consecutive petrecute în această postură.

Tenismenul italian a fost învins în patru seturi de rivalul spaniol, Carlos Alcaraz, scor 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, în ultimul meci jucat în ediția 2025 a Openului American.

Jannik Sinner, dezamăgit de previzibilitatea avută în tenisul jucat în finala US Open 2025

În cadrul conferinței de presă abordate ca finalist învins, Jannik Sinner a fost lucid și a reușit să își exprime clar planurile care i-au fost reconturate în urma acestui rezultat.

„Am fost foarte previzibil pe teren astăzi. Alcaraz a schimbat constant jocul. Ăsta e stilul lui de joc.

Acum ține de mine dacă vreau să fac schimbări sau nu, dar, cu siguranță, vom munci la asta.

„Voi face niște schimbări, chiar dacă voi pierde câteva meciuri.”

Nu am reușit nici măcar un serviciu-voleu. Nu am folosit scurte, iar, când joci împotriva lui Carlos, trebuie să ieși din zona de confort.

Voi avea ca obiectiv - chiar dacă voi pierde câteva meciuri - să fac niște schimbări. Să devin mai imprevizibil, ca jucător. Asta trebuie să fac, încercând să devin un tenismen mai bun. Până la urmă, acesta e marele meu țel,” a afirmat Jannik Sinner, în conferința de presă.

Ce a spus Jannik Sinner la ceremonia de premiere

Învins pentru a doua oară de Carlos Alcaraz într-o finală de Grand Slam, în 2025, Jannik Sinner și-a început discursul prin a-și felicita oponentul.

„Felicitări, bucură-te! E un moment grozav pentru tine,” a spus Sinner, înainte de a mulțumi echipei sale pentru sprijin și înțelegere.

„Știm câtă dedicare am avut în acest sezon pentru a ajunge aici. O mulțime de meciuri mari jucate în acest an, sunt mândru să împart acest moment cu voi.

Am încercat tot ce am avut mai bun astăzi, dar nu am putut să fac mai mult,” a punctat Sinner, în arena Arthur Ashe.

