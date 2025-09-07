Arina Sabalenka a câştigat titlul la US Open

Învinsă de două ori în finala unui turneu de Grand Slam în acest sezon, numărul unu mondial Arina Sabalenka a câştigat în sfârşit titlul major din 2025, dominând-o pe americanca Amanda Anisimova, cap de serie 8, sâmbătă, în finala US Open, scor 6-3, 7-6(3).

Meciul a durat o oră şi 34 de minute.

Învinsă în finale la Melbourne (împotriva lui Madison Keys) şi de la Roland-Garros (Coco Gauff). Arina devine prima jucătoare care şi-a păstrat titlul la US Open de la Serena Williams în urmă cu unsprezece ani.

Sportiva de 27 de ani a reuşit a 100-a victorie din carieră la un grand slam, în timp ce Anisimova (24 de ani) a pierdut a doua finală consecutivă, după eşecul de la Wimbledon.

Acest al patrulea titlu de Grand Slam îi permite, desigur, să rămână numărul 1 mondial, cu peste 3000 de puncte avans faţă de a doua clasată, Iga Swiatek.

